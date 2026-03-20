Márquez (PSOE) critica que Moreno "se ríe" de Huelva con el Materno porque "la sanidad nunca ha estado peor"

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, junto a otros representantes socialistas, en el Hospital Juan Ramón Jiméne. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha criticado este viernes que con el acto de colocación de primera piedra del Hospital Materno Infantil, el presidente andaluz, Juanma Moreno, "vino a reírse de los onubenses" porque "después de ocho años de promesas, a un cuarto de hora de las elecciones, inaugura las obras", pero, además, ha incidido en que "la sanidad pública en la provincia nunca ha estado peor".

En rueda de prensa, Márquez ha alertado de la "situación de castigo histórica" que sufre la provincia de Huelva en materia sanitaria. "Nunca los onubenses sufrimos una sanidad en peores condiciones y ningún gobierno en Andalucía destrozó la sanidad pública como lo está haciendo el presidente, Juanma Moreno", ha aseverado.

En este sentido, la socialista ha señalado que en la provincia "se invierte 1.200 euros por habitantes en sanidad, por debajo de la media, que se sitúa en 1.500 euros por ciudadano". "Una inversión absolutamente raquítica para el presupuesto que tiene la Junta de Andalucía, 51.000 millones de euros".

"Es verdad que tienen más presupuesto que nunca para destinarlo a la sanidad, pero también es verdad que no lo destinan a la pública y por eso el desmantelamiento, el destrozo y el mal funcionamiento que conlleva, además, al cabreo y la indignación de la gente ante la situación del sistema sanitario público en Andalucía y concretamente en Huelva", ha abundado.

En este sentido, Márquez ha insistido en que en la provincia de Huelva "hay 83.000 onubenses que en estos momentos están en listas de espera", además de "que en los cajones tienen 50.000 pruebas diagnósticas pendientes, de las cuales 2.000 son para mamografías".

Por ello, Márquez ha criticado que el presidente de la Junta "ha venido a Huelva para reírse de los onubenses" con el acto de la primera piedra del Hospital Materno Infantil". "Yo no sé si se cree que somos tontos", ha espetado.

Al respecto, ha criticado que "después de ocho años prometiendo que Juanma lo haría, prometiendo una infraestructura tan importante y tan necesaria para los onubenses, a un cuarto de hora de que se convoquen las elecciones, venir a poner la primera piedra".

"Las tres palas de arena que ha tirado Juanma Moreno es la única obra sanitaria que vamos a ver los onubenses en ocho años. Encima viene a decir que es un tema que se ha tomado con mucho interés y que tenía ganas de resolverlo y de solventarlo cuanto antes. Después de ocho años, y no haber movido un papel, lo único que ha hecho ha sido tenernos mareados a los onubenses. Por tanto, no se rían de nosotros".

En este sentido, la socialista ha remarcado que "la gente sabe perfectamente que están a las puertas las elecciones autonómicas" y "lo de ir hospital por hospital es insultar la inteligencia colectiva de los onubenses y del pueblo andaluz".

"Por cierto, cuando estaba dando esa rueda de prensa, había 42 onubenses esperando una cama en las Urgencias del mismo hospital, tirados después de muchísimas horas, mientras Moreno recibía los aplausos de los suyos, riéndose de los onubenses", ha aseverado.

Así, Márquez ha enfatizado que la situación de la sanidad en la provincia es crítica", toda vez que ha incidido en que su formación lleva "tiempo" advirtiendo "del castigo que sufre Huelva", porque "después de no hacer ninguna inversión en ninguno de los chares, de no avanzar en ninguno de los proyectos hospitalarios que había para esta provincia, en los proyectos de los centros de salud, lo que faltaba era la foto interesada de Moreno". "Menos fotos y más médicos".

Por todo ello, ha enviado un mensaje a todos los onubenses, ya que "para salvar la sanidad pública y revertir esta situación, solo hay un camino, que es echar a Juanma Moreno del Gobierno de la Junta de Andalucía". "Esto es un referéndum en defensa de la sanidad pública, lo que se va a producir en las elecciones autonómicas en los próximos meses", ha concluido.