Márquez (PSOE-A) dice que los andaluces están "enfadados" porque no "encuentran respuestas" en el sistema sanitario

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, parlamentaria por Huelva y portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, María Márquez, ha mostrado este lunes en Huelva el "enfado" que, a su juicio, tienen los andaluces porque "no encuentran respuestas" en el sistema sanitario debido al "destrozo y el deterioro que está haciendo el PP en la Junta de la sanidad pública".

Así, a las puertas del centro de salud de Isla Chica en Huelva, la socialista ha asegurado que antes de ofrecer la rueda de prensa, "varios vecinos se han acercado para denunciar el destrozo y el deterioro de la sanidad pública".

"Es imposible salir a la calle y no encontrarse con un andaluz o andaluza que no esté cabreado, que no esté enfadado, porque no encuentra una respuesta en el sistema sanitario público. Y no hay nada más grave que eso", ha abundado.

En ese sentido, la socialista ha insistido en que "hay dos millones de andaluces y andaluzas que en estos momentos están esperando una prueba con el especialista o poder operarse", además de que hay "un montón de andaluces cabreados porque se vienen a la puerta del centro de salud muy temprano para hacer cola" porque "no encuentran cita". "Hemos retrocedido 40 años cuando la gente se iba a las cinco o seis de la mañana a las puertas de los centros de salud a mendigar una cita", ha aseverado.

Además, la socialista ha señalado que a esta situación se suma a que la pasada semana el PP en el Parlamento andaluz "votó en contra de que se cree una comisión de investigación para enterarnos qué está pasando con el desvío de dinero sin control a la sanidad privada".

"La Fiscalía Anticorrupción y juzgados de Sevilla y Cádiz están investigando los papeles que lleva la firma de Juanma Moreno y lo que ha pasado con la sanidad pública en Andalucía. Hay cuatro imputados, los últimos tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud y otro alto cargo también del SAS. No nos merecemos los andaluces que Juanma Moreno y el Partido Popular voten que no a que tengamos la información, a saber qué está pasando", ha enfatizado.

Por otro lado, Márquez ha mostrado, además, la "preocupación" de su formación del Plan de Verano del Sistema Andaluz de Salud, ya que el PP "en los últimos veranos decidió cerrar los centros de salud, dejar sin asistencia sanitaria a la gente de los barrios y enviarlos a la urgencia a hacer cola de cinco, siete o diez horas".