Más de 170 vehículos y 215 agentes de la Policía Nacional parten desde Huelva a Canarias por la visita del papa

Traslado de efectivos y material de la Policía Nacional desde el Puerto de Huelva hasta Canarias. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 170 vehículos, 215 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, junto con 16 canes de la Unidad Especial de Guías Caninos, partieron este martes desde el Puerto de Huelva hasta Gran Canaria y Tenerife en dos embarcaciones, con motivo de la visita del papa León XIV entre los días 6 y 12 de junio.

Según ha informado la Policía Nacional, todos ellos formarán parte del dispositivo de seguridad que el cuerpo policial desplegará en las Islas Canarias los próximos días durante la visita del pontífice.

A los desplazados este martes desde Huelva se unirán otros 1.300 agentes que partirán en siete vuelos en los días previos de la llegada del papa al territorio insular. Asimismo, será necesario el traslado interinsular entre los días 11 y 12 del junio a través de un barco que realizará el trayecto Agaete-Tenerife con más de 320 agentes, 160 vehículos y cuatro canes.

Se trata, según ha indicado, del "mayor reto logístico" de seguridad de su historia. La visita apostólica requiere la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad, donde el desplazamiento de los recursos humanos y materiales a las diferentes sedes --Madrid, Cataluña y Canarias-- es "fundamental" para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los actos.

El dispositivo global estará formado por más de 15.000 agentes de diferentes unidades --entre ellos 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía-- unos 600 vehículos, un avión, siete helicópteros, 16 drones, 160 arcos detectores, 162 escáneres de seguridad y 302 detectores manuales, entre otros.

Para la coordinación del dispositivo, en cada sede se establecerá un Ceman, una Mesa de Inteligencia y una Célula de Coordinación de Seguridad Aérea, además de una Célula de Ciberseguridad que ya está en funcionamiento. No estará permitido volar drones en las zonas restringidas sin autorización previa, aun cuando el vuelo tenga fines particulares, recreativos, informativos o de captación de imágenes.

Más de 15.000 agentes de diferentes unidades se desplegarán en Madrid (9.700), Barcelona (600), Las Palmas (1.200) y Tenerife (1.000), junto a 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Durante toda la estancia del papa León XIV en España, su cápsula de protección individual estará compuesta por agentes de la Unidad Central de Protección junto a integrantes del Grupo Especial de Operaciones, GEO.

Asimismo, el contingente de recursos materiales asciende a casi 600 vehículos, entre ellos 250 tipo furgón de la Unidad de Intervención Policial (UIP), 17 camiones de la Unidad de Caballería, 24 furgones de la especialidad de Guías Caninos, 38 vehículos para uso del GEO o los 91 vehículos destinados a las cápsulas de protección. Además, desde la Unidad Aérea de la Policía dispondrán de un avión, siete helicópteros y 16 drones; y Subsuelo y Protección Ambiental contará con ocho furgones de la especialidad.

En el desarrollo de sus funciones, los agentes contarán con 40 cámaras de grabación de alerta temprana de amenazas, 160 arcos de detección de metales, 162 escáneres de seguridad, 302 detectores de metales, 43 inhibidores de frecuencia y 44 equipos de evacuación individual.