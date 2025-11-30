Más de 200 personas aprenden a combatir el estrés en el taller 'Cuidar de los que nos cuidan' en Huelva

Participantes del taller 'Cuidar de los que nos cuidan' en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Más de 200 personas, principalmente trabajadores y voluntarios de las asociaciones asistenciales de Huelva, han aprendido a combatir el estrés en el taller 'Cuidar de los que nos cuidan'. Una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Huelva en el marco del proyecto 'Huelva contra el Estrés', puesta en marcha junto a la empresa onubense GrowersGo, con el objetivo de ayudar a los onubenses a vivir mejor.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos, Adela de Mora, han participado en la actividad para reconocer "a quienes sostienen cada día a tantas personas que necesitan apoyo, compañía y cuidados, realizando una labor tan imprescindible como silenciosa que tiene un coste físico y, sobre todo, emocional". Por ello, la alcaldesa ha explicado en una nota de prensa que la intención es "demostrarles que no están solos, que la ciudad de Huelva los ve, los reconoce y quiere acompañarlos, porque las manos que cuidan también merecen ser cuidadas".

Impartido por la trabajadora social e instructora Mindfulness, Marta Marín, el taller, eminentemente práctico, ha aportado herramientas para el autocuidado cotidiano de los que cuidan, centradas en la respiración consciente, la reducción del estrés y pautas para la regulación emocional.

Como se ha demostrado, cuidar es un acto profundamente humano, pero también puede ser una fuente de desgaste cuando quienes acompañan, sostienen y contienen a otros olvidan hacerlo consigo mismos.

De esta forma, el taller diseñado para cuidadores, profesionales sociales y personas cuyo día a día implica estar al servicio de los demás han tenido acceso a un espacio seguro, cálido y práctico, reconectando con sus propias necesidades, para aprender a cuidarse a uno mismo sin culpa y descubrir recursos sencillos para sostener su bienestar mientras sostienen a otros.

Además, la actividad ha incluido un sorteo de experiencias de bienestar del ecosistema de GrowersGo y un pequeño cóctel saludable para favorecer el networking entre los asistentes.

HUELVA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR

El proyecto 'Huelva contra el Estrés' pretende que la capital onubense se convierta en la primera ciudad de España que mide y combate el estrés de forma colectiva, acercando herramientas de bienestar a todos los barrios y a todas las personas, sea cual sea su edad o su situación. En ese camino, los cuidadores se convierten en una prioridad, ofreciéndoles apoyo, descanso y técnicas para proteger su propia salud, reduciendo el peso emocional del cuidado.

Este proyecto forma parte de una visión más amplia que se está promoviendo desde el Ayuntamiento para convertir a Huelva en 'Ciudad del Buen Vivir'. Una ciudad que apuesta por la salud, por el bienestar, por la vida tranquila y sostenible, poniendo en valor el clima, el tamaño, los servicios y sobre todo a la gente, los ciudadanos, para ofrecer la mejor calidad de vida.