Más de 300 corredores participan en la XXVI edición de la Media Maratón Palos-Moeve (Huelva)

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera (Huelva) acogió el domingo la vigésimo sexta edición de la Media Maratón Palos-Moeve. Veintiún kilómetros de un recorrido histórico que comenzaban en la plaza Pilar Pulgar, tras el pistoletazo de salida realizado por el concejal de Deportes, Juan Daniel Romero.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, más de 300 corredores, provenientes de la geografía local, andaluza y de la vecina Portugal, enfilaban el recorrido que transcurría por los principales lugares turísticos de Palos y La Rábida. Una ruta que los llevaba por el Monumento del V Centenario, el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas o la Fontanilla.

El ganador fue Alejandro Illán, del club Playas de Cartaya, que hizo una marca de una hora y 14 minutos, seguido por José Luis Rodríguez, del club Trotasierra Hornachuelos; y Josue Silva, del club Ultra Trail Huelva.

En el cuadro femenino, la primera corredora fue Paula Rodríguez, del club Puntiti Sport, con un tiempo de una hora y 31 minutos. La segunda posición fue para Antonia María Alba, del club Funcional Fitness Huelva y en tercera, Leyre Frayle del club Corriendo por Palencia.

El pódium local masculino era para los corredores Gabriel Marinescu, Manuel Vivas y Rafael Gutiérrez. Mientras que la primera clasificada local fue Laura Santos, seguida de Carolina Vázquez y Lesia Danki.

"Acercamos el deporte en todas sus vertientes a nuestros ciudadanos. Fomentamos su práctica y desarrollo a todas las edades y modalidades. Lo hacemos mediante una política de accesibilidad completa", destacó la alcaldesa, Milagros Romero.

Todos ellos recibían su trofeo de manos de diferentes concejales del equipo de gobierno de Palos de la Frontera, encabezados por los concejales Carmelo Romero, Ricardo Bogado y Juan Daniel Romero.

Cabe destacar el amplio dispositivo establecido por los servicios municipales, especialmente por los trabajadores del Polideportivo Municipal. Para la Fundación Moeve y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, la Media Maratón es una de las actividades "más significativas y notorias" de todas las que incluye el convenio de colaboración anual entre ambas instituciones.