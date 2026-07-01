Más de un centenar de niños disfrutan de una nueva edición del Campamento de Verano de Palos de la Frontera (Huelva)

Imagen de archivo de la visita de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, al parque acuático del municipio. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de niños palermos disfrutan del Campamento de Verano 2026, una iniciativa del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) destinada al apoyo familiar.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, desde finales del mes de junio, el Ayuntamiento de la localidad, atendiendo a las peticiones de padres y madres, volvía a lanzar una nueva edición del Campamento de Verano. Una iniciativa dirigida especialmente a los más pequeños, pero con la intención de fomentar la conciliación familiar en estos meses sin clases y en la que los mayores continúan trabajando.

Así, de lunes a viernes, en horario de 09,30 horas a 14,30 horas de la tarde, más de cien niños y niñas de la Palos de la Frontera practicarán diferentes deportes, cultivado su afición por ciertas disciplinas artísticas y, sobre todo, disfrutarán de la compañía de sus amigos, además del parque acuático.

A lo largo de la primera jornada, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y el concejal de Deportes de la localidad, Juan Daniel Romero, visitaban a los más pequeños para comprobar que todo está correcto para el comienzo de la actividad. Además, han podido dar las últimas indicaciones a los monitores especializados para que los alumnos "disfruten al máximo de estas vacaciones y sus padres puedan estar más tranquilos".

"Apostamos por la conciliación familiar a través de actividades muy cuidadas para nuestros niños. En tiempo de vacaciones todos debemos disfrutar, pero si cultivamos alguna afición, practicamos deportes y estamos en compañía, mejora la experiencia", añadía la primera edil.