Más de cien establecimientos onubenses se suman a la campaña de sensibilización 'Menores 0,0'

La campaña 'Menores 0,0'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de sensibilización e información 'Menores 0,0', destinada a concienciar a los comerciantes sobre la prohibición de la venta de alcohol a menores de edad y la importancia de solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato físico en el momento de la venta.

Tal y como ha indicado el Consistorio local en una nota, esta campaña ha sido impulsada de manera conjunta por la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos y la Concejalía de Seguridad Ciudadana y se ha desarrollado durante los pasados 9, 10 y 11 de diciembre. En este periodo, profesionales de ambas áreas municipales, dos policías locales y una técnica del Plan Municipal de Adicciones han visitado un total de 113 establecimientos de toda la ciudad, alcanzando en esta edición "más comercios que nunca".

En contexto, esta iniciativa se desarrolla en distintas épocas del año, coincidiendo con periodos en los que se incrementa el consumo de alcohol, como parte de una estrategia de prevención ambiental de las adicciones, orientada a modificar los entornos en los que se toman decisiones para reducir el consumo y los problemas asociados. Para reforzar la campaña, desde el Área de Seguridad Ciudadana se dispondrá de policías de paisano "para velar por el cumplimiento de esta normativa esencial para la salud de los menores de la ciudad".

Por su parte, la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha destacado que con esta campaña refuerzan el compromiso "con la protección de la infancia y la adolescencia, implicando activamente al pequeño comercio como un agente clave en la prevención del consumo de alcohol en menores". En este sentido, ha agradecido "la colaboración y la responsabilidad demostrada por los establecimientos participantes, que son aliados fundamentales para garantizar entornos más seguros y saludables".

Esta iniciativa se ha dirigido principalmente a pequeños comercios, estancos, tiendas de 'desavío', establecimientos 24 horas y comercios tipo bazar donde se expenden bebidas alcohólicas. Todos los establecimientos participantes exhiben en puertas y escaparates cartelería visible con el mensaje 'No vendemos alcohol a menores. Aquí se pide el DNI'.

Además, la campaña, que consta de un cartel y un 'flyer' informativo, permite concienciar a los comerciantes tanto de los aspectos legislativos como de los riesgos asociados al consumo de alcohol en menores. Entre otros aspectos, se ha concretado la prohibición de vender alcohol a menores de edad y la prohibición de su venta a partir de las 22,00 horas. Igualmente, se ha insistido en la necesidad de solicitar siempre el DNI en formato físico, no admitiendo fotografías en el teléfono móvil ni fotocopias, ante el riesgo de falsificación.

Durante las visitas, los pequeños comerciantes han traslado "una preocupación ya detectada en ediciones anteriores" por la presencia de menores enviados por sus propios padres o madres para adquirir bebidas alcohólicas. Al respecto, la teniente de alcalde ha hecho un llamamiento a las familias, subrayando que "esta práctica no solo incumple la normativa, sino que además transmite a los menores un mensaje erróneo que normaliza el consumo de alcohol desde edades muy tempranas".

Al hilo, ha añadido que "la prevención comienza en casa y es fundamental que las familias sean conscientes del papel educativo que desempeñan con sus hijos".

La campaña hace énfasis en los riesgos del consumo de alcohol en menores, recordando que el alcohol es responsable de la mayoría de las urgencias hospitalarias asociadas a drogas en menores, con un aumento "especialmente preocupante" entre las chicas; que su consumo resulta especialmente nocivo en organismos que aún se encuentran en proceso de maduración; que interfiere negativamente en la memoria y el aprendizaje; y que está relacionado "con accidentes, principal causa de mortalidad juvenil".

Así, la campaña 'Menores 0,0' tiene como objetivos sensibilizar a los comerciantes sobre la importancia de no vender alcohol a menores; dar a conocer la legislación vigente en materia de venta de alcohol; crear una red de comercios comprometidos con la campaña; y reforzar y visibilizar la labor de los establecimientos que cumplen la normativa.

La Administración local ha precisado que el alcohol es una sustancia socialmente aceptada, pero con un impacto muy negativo en un organismo que todavía está en pleno desarrollo. Por ende, De Mora ha concretado que "es imprescindible seguir trabajando desde la prevención y la sensibilización".

Para finalizar, ha insistido en que, de forma complementaria, el Plan de Adicciones del Ayuntamiento desarrolla otras medidas preventivas como los Talleres de Parentalidad Positiva para familias, el Programa Ruta Joven para menores y jóvenes y talleres específicos en centros educativos, un conjunto de acciones que, tal y como ha señalado la teniente de alcalde, "demuestran la apuesta firme del Ayuntamiento de Huelva por una prevención integral, continuada y coordinada frente al consumo de alcohol en edades tempranas".