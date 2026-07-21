Más de cien poetas reivindican en Moguer (Huelva) "el poder de la palabra para denunciar las injusticias"

El escritor Antonio Orihuela. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El encuentro 'Voces del Extremo' vuelve a convertirse en uno de los foros poéticos "más comprometidos y reivindicativos" de la cultura española, un evento multidisciplinar que convoca en la ciudad del Nobel desde este miércoles y hasta el sábado a destacadas voces de la denominada poesía de la conciencia.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Moguer en una nota de prensa, este cónclave de escritores y artistas en lengua hispana se desarrolla este año bajo el lema 'Poesía y Emergencia', y propone casi medio centenar de actividades con las que los participantes reivindican "el poder de la palabra poética para denunciar el deterioro moral y medioambiental en el que cada día se sume más la sociedad, cuya deriva hacia un materialismo sin escrúpulos amenaza seriamente la viabilidad de los valores y del planeta".

'Voces del Extremo' permitirá disfrutar en distintos recintos y espacios públicos de decenas de recitales poéticos, mesas redondas, conferencias, exposiciones y conciertos, a cargo de creadores llegados de todos los rincones de la geografía nacional y también de Latinoamérica, que convierten de nuevo a la ciudad natal de Juan Ramón en "un espacio de denuncia social a través de la palabra, la música y el arte".

El poeta y ensayista moguereño Antonio Orihuela es el impulsor de esta iniciativa que alcanza ya su vigésimo octava edición consolidada como uno de los eventos culturales "más comprometidos del universo hispanohablante", por el que han pasado ya más de tres mil autores y creadores.

El encuentro, que cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Moguer, la Asociación Cultural Crecida, La Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, la Peña de Cante Jondo, la casa natal del Nobel, la Diputación Provincial de Huelva y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se inaugura este miércoles en la casa museo del poeta con un homenaje a la que fuera gran editora y gestora cultural Ana Alonso, fallecida el pasado año.