La mascota 'Luz' agradece el apoyo institucional al Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026

La mascota 'Luz' con la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÁDMINTON

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mascota oficial del Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026, 'Luz', ha realizado una visita institucional a las tres administraciones públicas que patrocinan este evento deportivo que se celebrará en el Palacio de los Deportes 'Carolina Marín' del 6 al 12 de abril. El objetivo de estos encuentros ha sido "agradecer" el papel de instituciones y "su implicación" en la designación de Huelva como sede del máximo torneo continental.

Durante la jornada, 'Luz' ha sido recibida por la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y por el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quienes han reiterado el "compromiso" de cada una de estas instituciones con la celebración del campeonato, según han indicado las federaciones Andaluza y Española de Bádminton en una nota.

La visita ha tenido como objetivo reconocer "el respaldo conjunto" del Ayuntamiento de Huelva, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, "cuya colaboración ha sido clave para que la ciudad onubense vuelva a situarse en el mapa internacional del bádminton", han destacado las federaciones que señalan que, "de hecho, la elección de Huelva como sede del Campeonato de Europa de Bádminton 2026 responde tanto al fuerte arraigo de este deporte en la provincia como a la proyección internacional lograda gracias a la trayectoria de la campeona olímpica onubense Carolina Marín, referente mundial y embajadora del bádminton español".

La alcaldesa de Huelva ha subrayado que "Huelva vuelve a demostrar que está preparada para acoger grandes eventos deportivos internacionales", y ha añadido que "el Campeonato de Europa de Bádminton 2026 es una oportunidad extraordinaria para seguir posicionando a la ciudad como destino deportivo y turístico de primer nivel".

Asimismo, ha destacado que "este campeonato supone un reconocimiento al trabajo que Huelva lleva años desarrollando en torno al bádminton y al legado deportivo de Carolina Marín, quien ha inspirado a toda una generación de jóvenes onubenses y ha consolidado nuestra identidad deportiva".

Asimismo, Teresa Herrera, ha destacado que "el respaldo de la Junta a este campeonato responde a la estrategia ya consolidada de convertir a Andalucía en el mejor espacio para atraer competiciones deportivas de máximo nivel. Este torneo internacional es un ejemplo de ello y hemos apostado para que Huelva sea un lugar especial para proyectar la marca Andalucía".

Por último, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado que "la unión de las tres administraciones ha sido determinante para hacer posible la celebración de esta competición", y ha puesto en valor que "la celebración del Europeo supondrá un importante retorno económico, turístico y de promoción para toda la provincia de Huelva". Junto a esto, ha explicado, el objetivo es "facilitar que aficionados al deporte y personas de los pueblos de la provincia de Huelva puedan acudir al Palacio de los Deportes y presenciar las jornadas del Campeonato".

PROMOCIÓN SOCIAL DEL CAMPEONATO

La presencia de Luz en las distintas instituciones forma parte del plan de promoción del Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026 que están desarrollando la Federación Española de Bádminton y la Federación Andaluza de Bádminton, una estrategia que busca "implicar al conjunto de la sociedad onubense" en la cuenta atrás hacia el evento y "reforzar el sentimiento de orgullo por acoger una cita deportiva de primer nivel".

El Campeonato de Europa de Bádminton que se celebrará en Huelva reunirá a la "élite" del bádminton europeo en una cita que "volverá a situar a la provincia como referente internacional de este deporte, tras la exitosa organización de grandes eventos en los últimos años".