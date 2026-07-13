Mazagón (Huelva), punto de llegada para la XXXV Edición de la Regata de los Puertos Descubridores

Entrega de premios de la XXXV Edición de la Regata de los Puertos Descubridores. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Este fin de semana, Palos de la Frontera (Huelva) y Lagos se han unido nuevamente por mar gracias a la XXXV Edición de la Regata de los Puertos Descubridores. Una de las pruebas náuticas "más importantes y consolidadas en el panorama deportivo español y portugués", que año tras año consigue la participación de numerosas embarcaciones con la bandera de ambos países y de otras naciones.

Según informa el Ayuntamiento palermo en nota de prensa, las pruebas han tenido lugar durante los días 10, 11 y 12 de julio y han estado organizadas por el Club de Vela de Lagos y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

El inicio de la competición estaba marcado por la regata prólogo, una pequeña prueba que da inicio al resto de etapas disputadas en aguas del litoral onubense. Esa misma noche tiene lugar la cena inaugural de la nueva edición de la regata Palos-Lagos en la localidad portuguesa, ya que este año tocaba partir desde allí para finalizar el recorrido en Mazagón.

"Cada año tendemos un puente que vuelve a unir a las dos localidades hermanadas por el Descubrimiento de América, poniendo en valor nuestra historia a través de los valores del deporte", añadía la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

La ceremonia de clausura y entrega de trofeos a los ganadores de la XXXV Edición de la Regata de los Puertos Descubridores se celebraba en la Escuela Municipal de Vela de Mazagón, siendo vencedora la embarcación 'Choque', con bandera portuguesa.

Concluye así uno de los eventos deportivos "más importantes" de la provincia de Huelva que "revive el espíritu del Descubrimiento de América".