Las mesas sectoriales de participación de la Eracis+ Huelva fijan las prioridades en lucha contra la exclusión para 2026

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras la constitución, el pasado 24 de octubre, de las Mesas sectoriales de participación Eracis+ Huelva, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que supuso la visualización de la unidad de fuerzas públicas y privadas para combatir la exclusión y la pobreza en las zonas desfavorecidas de la ciudad, durante el mes de noviembre, los días 13, 24 y 27 se han convocado las tres estructuras creadas para establecer las prioridades de cara a 2026 tanto en inclusión laboral y desarrollo socio-económico; como en inclusión familiar y cohesión social; y hábitat y convivencia.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el objetivo de estas convocatorias ha sido iniciar el trabajo técnico de definición de los protocolos de actuación y los temas a priorizar en el seno de las comisiones de trabajo temáticas durante 2026. Se trata de avanzar en el desarrollo del ambicioso Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas que cuenta con un plazo de ejecución hasta la finalización de la ERACIS + en diciembre de 2028.

En cada sesión de trabajo de las respectivas mesas participativas se han abordado asuntos relacionados con la presentación de la Eracis+, su equipo técnico y los miembros que componen estas mesas; el funcionamiento y protocolo de actuación de las mismas y el análisis y priorización de medidas a abordar durante el próximo año 2026.

Una selección que se ha llevado a cabo de forma participada y por consenso de los participantes en cada mesa de trabajo, integrado por una media de 37 personas y 22 entidades públicas y privadas, agentes sociales y ciudadanía.

En relación a la Mesa de Inclusión Familiar y Cohesión Social, celebrada el pasado 13 de noviembre, con la participación de 33 personas y 18 entidades, se ha decidido priorizar las actuaciones destinadas a promover buenos hábitos de salud; formación para padres y madres para contrarrestar el absentismo; escuelas de familias interculturales; educación en valores y competencias sociales a la familia; programas de prevención del consumo de adiciones en centros escolares; y medidas de prevención del abandono escolar.

Respecto a la Mesa de Inclusión Laboral y Desarrollo Socio-Económico, celebrada el pasado 24 de noviembre con la participación de 41 personas y 28 entidades, el Ayuntamiento ha acordado el trabajo en actuaciones para promover la coordinación de recursos públicos y/o privados en inserción socio-laboral en la ciudad de Huelva a través de la elaboración de un Mapa de Recursos; favorecer la identificación de necesidades de empleadores y desempleados en la creación de empleo; creación de una red de entidades para el empleo, con atención a la intermediación laboral y las prácticas en empresas;, y apostar por la innovación en la reducción de la brecha digital.

Finalmente, el pasado jueves, 27 de noviembre, en la Mesa Sectorial del Hábitat y la Convivencia, con la participación de 39 personas y 20 entidades se establecieron como principales líneas de actuación a desarrollar durante 2026 el incremento del número de actuaciones deportivas de ocio y tiempo libre dirigidas a infancia y juventud en los barrios; el control de espacios públicos, mediante la vigilancia y prevención de conductas delictivas e incívicas; actuaciones de pedagogía del hábitat; identificación y eliminación de la infravivienda; e incremento de espacios de intercambio intercultural.

En todas ellas, se ha insistido en la importancia del trabajo en red con todos los agentes públicos y privados, con especial implicación de las entidades directamente implicadas mediante la subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus.

La Eracis +Huelva, (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), trata de la elaboración de Itinerarios de inclusión sociolaboral para colectivos en riesgo de exclusión en Zonas Desfavorecidas, desde el desarrollo de Estrategias Locales de Intervención, es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, familias e Igualdad de la Junta de Andalucía (Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027).