La mina de Riotinto (Huelva) alcanza una producción de 13.493 toneladas de cobre en el segundo trimestre

Archivo - La mina de Riotinto (Huelva) alcanza una producción de 13.493 toneladas de cobre. - ATALAYA - Archivo

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Atalaya Mining ha reportado los resultados operativos del segundo trimestre de 2026, un periodo marcado por la normalización de las operaciones en la mina de Riotinto (Huelva), que ha alcanzado una producción de 13.493 toneladas de cobre. Esta cifra representa un "avance significativo" frente a las 9.939 toneladas del trimestre anterior, gracias a la recuperación de la ley del mineral tras las intensas lluvias que condicionaron la actividad a comienzos de año.

Según detalla la compañía en nota de prensa, durante este trimestre, la planta de tratamiento ha procesado 4,1 millones de toneladas. La ley media de cobre ha sido del 0,39%, con una recuperación metalúrgica del 83,91%, superando los registros del mismo periodo de 2025.

De este modo, el consejero delegado de Atalaya, Alberto Lavandeira, ha destacado el "sólido trimestre de producción, con una mejora de las leyes y un buen rendimiento de nuestra planta". Además, se muestra optimista de cara a la segunda mitad del año, poniendo en valor "la fortaleza del mercado del cobre".

Por otra parte, Atalaya continúa con los proyectos que definirán el desarrollo del complejo minero-metalúrgico de Riotinto. Masa Valverde avanza en la construcción de las instalaciones, mientras continúan las labores de investigación en San Dionisio y San Antonio.

Paralelamente, la compañía trabaja también en un proyecto de I+D para producir un concentrado de pirita a partir de los estériles del tratamiento del mineral, con el que podría obtenerse ácido sulfúrico, materia prima empleada en distintos procesos industriales.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2025

Atalaya Mining ha publicado su Informe de Sostenibilidad de 2025, que puede consultarse íntegro en la web de la compañía. Este reporte recoge, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de la primera fase de su planta solar en Riotinto, operativa al 70% de su capacidad y responsable del 10% de la electricidad consumida por la mina en 2025. Esta actuación ha supuesto una reducción de las emisiones de CO2, que han pasado de 0,42 toneladas por mil toneladas de producción en 2024 a 0,33 en 2025.

Asimismo, el Informe anual destaca el proyecto de restauración paisajística de una antigua escombrera de ilmenitas, que incorpora técnicas avanzadas de remodelado geomorfológico y revegetación con especies autóctonas para integrar el espacio en el paisaje, mejorar sus condiciones ambientales y favorecer la regeneración natural.

Por otro lado, La Fundación Atalaya ha clausurado la sexta edición de su Curso de Operador/a Técnico/a de Instalaciones Mineras, superando el 65% de inserción laboral entre los 20 participantes. En esta edición, han colaborado empresas como Insersa, Sánchez y Lago, Umaco, Mimese, SPI Bierzo, Codisevand, Maxam, Royman, Movimientos de Tierras y Áridos del Tinto, Voladuras y Transportes Blanco, Grusol, Goipe y CaixaBank.

Se trata de una formación integral, impartida por la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, donde los participantes adquieren conocimientos especializados y titulaciones que facilitan su incorporación a la industria minera. Durante ocho meses, completan 300 horas de formación teórica y 200 horas de prácticas en algunas de las empresas colaboradoras.

En el ámbito educativo, Atalaya sigue con su proyecto #MineCrush, para la divulgación del sector entre los estudiantes de su entorno. En esta segunda edición ampliada, han participado más de 120 alumnos de los IES Cuenca Minera (Minas de Riotinto), Nuevo Milenio (Zalamea la Real), Diego Angulo (Valverde del Camino) y La Campiña (Beas), disfrutando de charlas con los profesionales de Atalaya, donde los jóvenes pueden conocer el recorrido profesional que los lleve a trabajar en una mina en el futuro.