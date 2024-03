Miranda aboga por "la unidad" entre hombres y mujeres de Huelva para "trabajar juntos por la igualdad"

HUELVA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha abogado por "la unidad" entre hombres y mujeres para "trabajar juntos por la igualdad", porque dividir la sociedad es lo peor que se puede hacer en política". Así lo ha expresado durante el acto de lectura de un manifiesto en el Ayuntamiento de la capital con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha estado arropado por el resto de instituciones de la provincia.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Consistorio ha celebrado el 8M, presidido por la primera alcaldesa de la ciudad de Huelva, Pilar Miranda. Como ha dicho en la presentación del acto el concejal de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad, José Manuel Moreno, "no hay mejor manera de trabajar por la igualdad que aportar referentes", y Pilar Miranda, "como la primera alcaldesa de Huelva, se suma a ellas, al ser un nuevo ejemplo de mujer que gracias a su voz, fuerza, valentía ha logrado cambiar la historia, no solo dentro del feminismo, sino en un ámbito tan sensible como la política".

En este sentido, todas las administraciones, arropadas por los representantes de la sociedad civil, en todos sus ámbitos se han sumado a la celebración, a las puertas del Ayuntamiento de Huelva para apoyar un manifiesto en el que Pilar Miranda ha abogado por "la unidad entre hombres y mujeres para trabajar juntos por la Igualdad, porque dividir la sociedad es lo peor que se puede hacer en política".

"La igualdad es demasiado importante para permitir que las ideologías que nos separan impidan que trabajemos juntos con la misma bandera de toda la sociedad, unidas y unidos, con el foco en lo realmente importante sin más intereses ni ruido que lejos de ayudar solo sirven para debilitar una lucha justa de millones de mujeres en todo el mundo", ha señalado.

De esta forma, Miranda ha dejado claro que el 8 de marzo "no es de nadie", sino que es "un día de todas y todos, una jornada reivindicativa en la que las mujeres con responsabilidades públicas debemos dar voz a quienes no la tienen; celebrar los logros de todas las luchadoras que nos han precedido a lo largo de la historia y afrontar con ilusión la construcción de un futuro con igualdad de oportunidades para todas, una ciudad de mujeres y hombres libres e iguales; una sociedad en la que todos podamos vivir en libertad".

La lectura del manifiesto ha estado protagonizado por dos hombres y dos mujeres, tomando la palabra en primer lugar la vicerrectora de Protección Social y Universitaria de la UHU, Joaquina Castillo; para continuar el delegado de la Junta en Huelva; José Manuel Correa, y el presidente de la Diputación, David Toscano, y dejar el cierre a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda que ha resumido el contenido en ocho compromisos del Ayuntamiento de Huelva".

Estos compromisos consisten en "reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las violencias machistas, con el desarrollo del Plan Local de Igualdad; apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M facilitando con medios materiales, personales y de difusión las actividades y actos que convoquen las asociaciones y colectivos; continuar promoviendo el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre cualquier ámbito de su vida; y firme y absoluto compromiso con la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la lucha de la violencia de género, en especial reconocimiento a nuestro equipo local, grupo Hipatia".

Por otro lado, el Ayuntamiento también se compromete a "promocionar y reforzar el apoyo institucional a todas aquellas asociaciones que velen por los derechos de las mujeres; pedir a todas las administraciones públicas un compromiso real y efectivo con las políticas que estimulen la promoción de la autonomía personal de todas las mujeres; promover acciones específicas y efectivas para que ninguna mujer pueda ser estigmatizada y excluida por cualquier condición personal ya sea de raza, religión, nacionalidad, sexualidad o discapacidad; y apoyar y reconocer la labor de las trabajadoras del área de Igualdad.