Miranda asegura que toda la ciudad de Huelva ha recuperado el suministro y "no hay incidencias graves"

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado este martes que toda la ciudad ha recuperado el suministro eléctrico tras el apagón nacional de este lunes, por lo que la ciudad funciona con "normalidad", toda vez que ha remarcado que "no se han producido incidencias graves".

A pregunta de los periodistas, Miranda ha señalado que la electricidad ya ha sido restablecida, aunque ha indicado que "las zonas que más tardaron en que hubiera luz fueron las barriadas de Los Rosales, Isla Chica y El Higueral", pero ha insistido en que estuvieron en contacto con Endesa, que "trabajaron duro" para que "a lo largo de la noche se restableciera". Por ello, ha garantizado que "la ciudad está con normalidad con su fluido eléctrico".

Por ello, la alcaldesa ha agradecido a la Policía Local, a Protección Civil y a Bomberos "el trabajo duro que desarrollaron". "Un trabajo importante porque estábamos muy preocupados, sobre todo, por la ausencia de semáforos y por las personas que se quedaron atrapadas en ascensores", ha subrayado.

Al respecto, ha subrayado que, "además de las personas que estaban de servicio, vinieron muchos voluntarios, tanto bomberos, policías como de Protección Civil".

Por otra parte, ha indicado que se no se ha producido "ninguna situación grave", dado que "los semáforos no funcionaban y que muchas personas habían quedado atrapadas en ascensores", pero los bomberos "trabajaron duro y pudieron sacarlas".

ZONA ORA

Por otro lado, la alcaldesa ha señalado que ha exigido a Aussa, empresa que gestiona la zona ORA de la ciudad, que "anule las multas" impuestas durante este lunes mientras se produjo el apagón. "No es lógico, no entiendo cómo han podido multar cuando no hay electricidad, la gente no puede pagar en la zona. Entonces es que tienen que ser nulas, así que las van a anular. Se lo hemos exigido desde el ayuntamiento pero muy mal porque no deberían ni siquiera haberla puesto", ha enfatizado.

Sobre este asunto, la propia empresa ha comunicado, a través de una nota de prensa, que debido a causas excepcionales detectadas durante la jornada del lunes 28 de abril de 2025, "se ha iniciado un proceso extraordinario de revisión individualizada de todas las operaciones realizadas en esa fecha".

Durante esta revisión, "se suspende temporalmente la tramitación de expedientes vinculados a ese periodo, incluyendo cualquier procedimiento sancionador o administrativo derivado de incidencias ocurridas ese día".

"El objetivo principal de esta medida es garantizar la máxima transparencia y equidad, y asegurarnos de que ningún usuario se vea perjudicado por circunstancias ajenas a su voluntad", ha indicado la empresa.

Asimismo, Aussa lamenta "las posibles molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos de antemano la comprensión y colaboración de todos los afectados".

AGUAS DE HUELVA

Por otro lado, desde Aguas de Huelva han informado que se ha trabajado de forma coordinada con las administraciones para "minimizar el impacto del apagón eléctrico generalizado". "Cerramos la incidencia sin alteraciones en la calidad y normalidad del servicio de suministro y alcantarillado", han subrayado.

Además, la empresa municipal ha agradecido el comportamiento "ejemplar" de la población, así como el trabajo de los Servicios Públicos y Emergencias.