Miranda descarta que incendio de Gibraleón llegue a Huelva y pone medios a disposición del Infoca

Imagen del incendio desde Huelva capital. - EUROPA PRESS

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado este miércoles que "no hay peligro" de que el incendio que desde el pasado domingo afecta a la Marismas del Burro --en el término municipal de Gibraleón-- llegue a la ciudad, aunque ha señalado que han estado "muy preocupados" por el humo, toda vez que ha puesto a disposición del Infoca los medios del Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa ha apuntado a la "rápida actuación" del Infoca, ya que "desde el principio se empezó a actuar", toda vez que ha señalado que es "una zona con difícil acceso".

Además, ha subrayado que, aunque el incendio se ha producido en el término municipal de Gibraleón, desde el Ayuntamiento de Huelva se han puesto a disposición en "todo momento".

Además, ha asegurado que la ciudad "no tiene peligro en cuanto a que se propague el fuego", pero había "preocupación por el humo en el ambiente". "Por ello, hemos estado en contacto con el delegado territorial y con el propio consejero en todo momento. Nuestros bomberos han estado también en contacto con el Infoca y con toda la dirección del operativo y nos hemos puesto a disposición ofreciendo medios náuticos. Estamos a la espera en el momento que nos digan que podemos actuar, actuaremos con muchísimo gusto", ha abundado.

Al respecto, ha explicado que, según le ha señalado el delegado de la Junta, José Manuel Correa, "la noche ha sido de trabajo muy dura" y "parece que el fuego está cada vez cediendo más, pero todavía no se ha extinguido totalmente".

Por su parte, el intendente jefe del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Javier Álvarez, ha insistido en que "desde el minuto uno se han puesto todos los medios por parte del Infoca, que es quien tiene las competencias en ese medio", pero "la zona es muy conflictiva".

"Los medios aéreos lo que hacen es bajar las llamas y inmediatamente desde tierra se termina de extinguir. La zona tiene una base orgánica y un mantillo que es muy complicada, ya que a lo largo de los años ha habido mucha acumulación, por lo que los medios aéreos no son suficientes y hay que terminarlo de extinguir desde tierra", ha detallado.

Por ello, según ha señalado, desde los bomberos de la ciudad se ha ofrecido los medios náuticos para "terminar de ayudar desde el agua", pero "todavía están bastante lejos las llamas y no se puede actuar hasta que Infoca lo pida".

"Se están poniendo todos los medios que hay al alcance, tanto nosotros como el Consorcio Provincial para ayudar y se está haciendo lo que está en nuestra mano. Es cierto que las condiciones meteorológicas no están viniendo bien porque el viento está incidiendo de manera, aunque la realidad es que está mucho más tranquilo, pero es que estamos teniendo mucha afectación del viento", ha explicado el bombero.

Al respecto, ha señalado que este tipo de incendios "viene bien para el saneamiento de las marismas, pero con la mala suerte que ha coincidido con una época de viento que está afectando mucho". "Entonces la gente que se sienta más perjudicada o sea más sensible al humo tiene que tener una autoprotección con sus mascarillas o quedarse un poco en casa en estos días porque vamos a estar algunas jornadas más lidiando con este incendio".

En este sentido, ha señalado que el viento va a tener este miércoles "una incidencia bastante menor", por lo que "la gente que realmente sea sensible o tenga afectación, que se quede en su casa con las ventanas cerradas y es suficiente", además de que hagan uso de mascarillas para que le ayude", pero "no hay mayor riesgo que ese"