Miranda destaca "la experiencia única" de la Procesión Magna Mariana en Huelva y pide "la colaboración de todos"

La Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Huelva con motivo de la procesión Magna Mariana del próximo sábado. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la "experiencia única" que está viviendo la ciudad antes la procesión Magna Mariana de este sábado, por ello, ha pedido "la colaboración de todos" para que "salga bien", aunque ha asegurado que se ha puesto en marcha "el mayor dispositivo de la historia".

A pregunta de los periodistas, la alcaldesa ha señalado que están "sumamente contentos" por lo que la ciudad "va a vivir" este sábado, pero "a la vez nerviosos porque es muchísima responsabilidad". No obstante, ha puesto en valor el trabajo que se ha desarrollado y que supone "el mayor operativo de la historia de Huelva, en el que participan Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Vigilancia Privada, el 112, los profesionales sanitarios, etc.".

"Estamos viviendo una experiencia única en la que vienen muchísimas más personas acompañando a sus patronas con un ambiente bueno y la gente muy emocionada, pero es verdad que son muchas personas. Por eso yo quiero agradecer a todos los profesionales porque están haciendo un esfuerzo muy grande", ha manifestado.

Al respecto, la alcaldesa ha destacado que todos los planes de emergencia "se han elaborado por consenso", lo cual "marca un antes y un después". "Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todos, poniendo en valor la importancia del evento y la importancia de la seguridad", ha abundado.

Así, ha avanzado que a las ocho de la mañana activará el Plan de Emergencias y durante toda la mañana se reunirá con los dispositivos, aunque este viernes "hay una última reunión entre el Ayuntamiento, el Consejo de Hermandades y las distintas hermandades".

Por todo ello, ha pedido la "colaboración de todos", que "se sigan las normas" y que se tengan en cuenta "los aparcamientos habilitados, las distintas calles que se cortarán y los itinerarios alternativos", aunque ha asegurado que la gente de Huelva es "solidaria y colaboradora".

"Lo que quiero es eso, que intentemos colaborar todos, porque van a venir muchas personas de los pueblos, de distintas partes de España. De hecho los bares y restaurantes están a tope, por lo que es un evento que puede dar mucha riqueza a Huelva y no va a poner en el foco mediático. Pero para que todo salga bien tenemos que colaborar todos y cada uno de nosotros", ha remarcado.

Así, ha insistido en la "colaboración absoluta", ya que es un evento con "una organización complicada", ya que es "reunir una veintena de hermandades en una solo día", por ello, "debemos hacer todo de la manera más ordenadas y que el domingo se pueda decir que Huelva ha sido un ejemplo".

PROCESIÓN MAGNA

La ciudad de Huelva acogerá este sábado la procesión jubilar Magna Mariana, que reunirá a 24 vírgenes coronadas de la diócesis, junto a imágenes sacramentales de la ciudad. Así, desde diferentes templos de la capital, las imágenes recorrerán las calles hasta el centro, donde se ha situado la Carrera Oficial.

El itinerario de la Carrera Oficial se extenderá desde la Plaza de las Monjas hasta el final de la Gran Vía. Los pasos procesionales accederán por las calles Méndez Núñez y Espronceda, mientras que las salidas se realizarán por Alameda Sundheim, Padre Marchena y Plaza del Punto.