Miranda destaca que la ordenanza de pirotecnia en Huelva buscará "establecer un equilibrio" y "evitar sufrimientos"

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado que el Ayuntamiento se encuentra trabajando en una ordenanza municipal sobre pirotecnia para conseguir "un equilibrio" entre su uso y "que no sufran personas ni animales".

Así lo ha explicado la alcaldesa en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha señalado que la intención es "dar prioridad" a evitar "ese sufrimiento" porque la pirotecnia "afecta muchísimo a las personas con autismo, a muchos mayores y a los animales".

"Entonces, vamos a sacar una ordenanza en la cual se reduce al máximo. Intentamos hacer un equilibrio y se permiten situaciones muy puntuales, muy detalladas, algo en la línea del bando que hicimos en Navidad. Por ejemplo, se podrá usar el 24 de tal hora a tal hora y el 31 de tal hora a tal hora. Situaciones excepcionales y regladas, como los fuegos artificiales en Colombinas", ha dicho antes de explicar que, para ello, hay que darle "seguridad jurídica".

En esta línea de "atención a la ciudadanía" y de "escuchar sus problemas y reivindicaciones", la alcaldesa ha subrayado que no se llevará a cabo en Isla Chica "ningún proyecto que no quieran los vecinos". "Nosotros no vamos a hacer nada teniendo a los vecinos en contra", ha dicho antes de añadir que el Ayuntamiento consideraba que el proyecto de un centro de ocio en el barrio "era un buen proyecto para la zona, pero como los vecinos no han querido, no se trata tampoco de hacer un problema entre ellos", ha remarcado.

"No queremos hacer nada por la fuerza", ha incidido antes de apuntar que cuando llegaron al Ayuntamiento los vecinos de La Merced estaban "en pie de guerra" con la obra de la plaza. "No la querían, y al final se habló con ellos y se cambió el proyecto. Y ahora están supercontentos y es un proyecto nuevo, modificado al máximo. Y lo mismo pasó con San Pedro, que es otro proyecto nuevo, consensuado con los vecinos, además encima hemos sacado los restos arqueológicos. Es decir, que son proyectos que no habían salido para adelante porque no había acuerdo con los vecinos", ha manifestado.

Al respecto, Miranda ha remarcado que su equipo de Gobierno "ha sido capaz de llegar a un acuerdo con los vecinos", toda vez que ha insistido en que "no se va a hacer nada por la fuerza" porque "no es la forma de actuar que tenemos".

"Ahora acabamos de inaugurar Las Colonias. Fue un proyecto que iniciamos nosotros y lo empezamos como en septiembre del año pasado, hace menos de un año, y ya es un proyecto nuestro, pero es consensuado con los vecinos y los vecinos están muy contentos. Igual ocurre con Cardeñas, que nos hemos reunido con los vecinos, que nos lo han pedido, para darle la respuesta sobre el proyecto que va a ir allí, pactado con ellos", ha subrayado.

En este punto, ha señalado que también se reunieron con vecinos del Parque Robinson porque "las cosas se hacen pactadas, no a las bravas", ya que "el vecino es el que sabe las verdaderas necesidades de la zona" y "si ellos no quieren que se haga alguna cosa, es por algo". "Los vecinos tienen siempre razón y no haremos nada sin que haya pacto aun pensando que el proyecto podría ser bueno".