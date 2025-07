Miranda (Huelva) pide al Gobierno "apostar de verdad" en infraestructuras para que los proyectos "salgan adelante"

HUELVA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha pedido al Gobierno de España una "apuesta de verdad" por las infraestructuras ferroviarias, de carreteras y eléctricas en la provincia para que "los proyectos" por los que trabaja el Ayuntamiento de la capital "puedan salir adelante" y, además, "lleguen los que estamos trabajando por traer".

Así lo ha manifestado Miranda en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que el Ayuntamiento tiene "una aceleradora de proyectos" y está también "en continuo contacto con la Junta de Andalucía" y lo que se intenta es atraer más inversiones porque "tenemos sol, un puerto potente, un parque industrial con experiencia, el segundo más importante de España y primero de Andalucía y, además, terreno".

"Y somos eficaces en la gestión, lo han dicho públicamente varios de los empresarios más potentes del país, pero si el Gobierno no apuesta por Huelva es más complicado, porque hay electricidad ahora mismo para los que están más o menos a punto de salir, pero hay muchos más proyectos que podrían venir, pero necesitamos corriente eléctrica", ha remarcado.

Así las cosas, la alcaldesa ha destacado que "hay muchos proyectos que están en cartera y que están deseando venirse" y "están a la espera de esas infraestructuras eléctricas". "Ya es necesario pasar del pen al ladrillo y para eso necesitamos que se garantice la electricidad", ha enfatizado, antes de añadir que "incluso se ha llevado una moción al Pleno y se ha pedido al propio presidente, Pedro Sánchez, y a los ministros que nos reciban, no solo por las infraestructuras ferroviarias, sino también eléctricas, que son fundamentales".

Con respecto a las infraestructuras ferroviarias de la provincia, Miranda ha tachado de "barbaridad" que se feche en 42 meses el proyecto de la alta velocidad Sevilla-Huelva y considera que "el ministro de Transportes, Óscar Puente, sabe perfectamente que eso es una patada hacia adelante", por lo que recuerda que se ha solicitado una reunión en Huelva "con los agentes sociales y económicos o por medio de la mesa de las infraestructuras".

"Me da igual, como quiera, pero que nos explique el proyecto y la vez que reduzca plazos, porque no salen las cuentas de lo que él dice, porque son 42 meses, más luego licitar obras y hacer la obra. Lo calculamos y nos pondríamos en que la primera piedra no se colocaría nunca antes del finales de 2028 o principios de 2029 y eso es una barbaridad", ha manifestado.

Asimismo, la alcaldesa ha lamentado la "vergonzosa" imagen y las "molestias" para los onubenses y visitantes con los trenes porque "se estropean cada dos por tres" y ha solicitado que "haya trenes de calidad" porque "es ilógico que los trenes estén en las condiciones que están". "Es que muchas veces no nos atrevemos a ir en el tren porque no sabemos si vamos a llegar al destino".

"Y para un turista o para cualquier onubense el tiempo es oro y esta situación, además, económicamente merma la provincia. Una provincia que tiene tantísimas posibilidades, con sus playas, su gastronomía, todo lo que hay que ver en Huelva, sus romerías y todo lo que tenemos y ahora resulta que las infraestructuras funcionan como funcionan y todas las semanas se estropea algún tren", ha lamentado.