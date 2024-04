La alcaldesa de Huelva lamenta que Europa relegue la red con Faro a 2050: "Un nuevo desprecio del Gobierno"

HUELVA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha lamentado este jueves que el Parlamento Europeo haya dado este miércoles el visto bueno definitivo a la revisión del plan para la red transeuropea de transporte (RTE-T) y haya relegado la red Sevilla-Huelva-Faro, dentro del corredor por la fachada Atlántica, hasta 2025 y considera que esto es "una mala noticia que ya se sabía que iba a ocurrir, desgraciadamente", y que "pone más encima de la mesa el desprecio que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con Huelva".

Así lo ha manifestado Miranda este jueves a preguntas de los periodistas en una atención a medios, donde ha manifestado que "se trata de dinero" y no ve "lógico" que "todo el dinero vaya a Cataluña y al País Vasco" y que "sin embargo a Andalucía y a Huelva especialmente no venga", toda vez que ha asegurado que "no se va a cansar de reclamarlo", convencida de que "al final se nos va a dar lo que nos merecemos porque somos ciudadanos de pleno derecho y si en toda España hay muchos ejemplos de alta velocidad aquí también, por lo cual tenemos que tener trenes en condiciones, que no los tenemos actualmente".

"Después tenemos que poner en marcha ya el corredor Atlántico, que en el 2030 tiene que estar terminado y si no empieza, no se va a terminar. Y debe ser ya para que haya una doble vía que favorezca el tráfico de mercancías y de pasajeros. Y por supuesto la alta velocidad, que vamos a seguir insistiendo, iremos donde haga falta, a Bruselas, a Madrid, donde haga falta. Yo sé que el presidente no me quiere recibir, pero me va a tener que recibir porque yo no soy yo, la persona es lo de menos, pero represento a todos los onubenses y me tiene que escuchar y hacer justicia con Huelva", ha destacado.

La alcaldesa ha lamentado que Huelva "ya ha perdido muchos trenes" y "no estamos dispuestos a perder más" y ha criticado que el PSOE "ha votado en Bruselas a favor del Gobierno" y cree que los diputados nacionales del PSOE por la provincia "no deben conformarse, igual que no me voy a conformar yo".

De otro lado, cuestionada por la manifestación que prepara la plataforma '¿Y Huelva cuándo?' para el próximo 9 de mayo en "respuesta" a la propuesta del Ministerio de Transportes sobre trenes lanzaderas para conectar con Sevilla en 50 minutos y en favor de que la alta velocidad llegue a la provincia, Miranda ha afirmado que cuenta con su "apoyo" a nivel persona, por lo que acudirá a la misma y que "si quieren que vaya como alcaldesa", también acudirá en calidad de alcaldesa.

"Y además creo que debe de salir toda Huelva a la calle, porque esto no es una cuestión política y tiene que contar con los empresarios y con la sociedad civil, esto no es una cuestión de partido, es una cuestión de justicia social y toda Huelva tiene que estar ahí pidiendo, reclamando y la alta velocidad es irrenunciable, nos lo merecemos, estamos a la puerta de la tercera revolución industrial y tenemos también que dar facilidades a los turistas, igual que estamos poniendo en marcha actuaciones culturales necesarias como son los museos", ha argumentado.

La alcaldesa ha vuelto a reclamar que Huelva debe tener "unas infraestructuras en condiciones" y "no lo que tenemos trenes tercermundistas que se están estropeando cada dos por tres, con los que corre peligro la seguridad de las personas y además encima lo que tarda". "Tenemos que ser considerados como lo que somos, ciudadanos de primera y vamos a exigir hasta las últimas consecuencias", ha remarcado.