Miranda (PP) traslada a colegios profesionales sanitarios de Huelva "los compromisos para mejorar sus condiciones"

Reunión de la candidata del PP por Huelva al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, con representantes de los colegios profesionales sanitarios de la provincia. - PP DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Huelva, Pilar Miranda, ha mantenido un encuentro con una representación de los colegios profesionales del sector sanitario de Huelva. Durante la reunión, la candidata se ha interesado por sus inquietudes y les ha trasladado los principales compromisos que Alberto Núñez Feijóo llevará al Gobierno de España, para "mejorar las condiciones de los profesionales y garantizar la mejor atención sanitaria de la ciudadanía".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en el encuentro, en el que ha participado también el número uno de la candidatura del PP al Senado por Huelva, Alberto Fernández, los representantes de los colegios han hecho llegar sus principales reivindicaciones y preocupaciones a Pilar Miranda, porque "hay que conocer qué les preocupa, qué medidas consideran más urgentes y qué se puede hacer para que la sanidad de Huelva y de toda España tenga las condiciones que tanto profesionales como pacientes merecen".

Al respecto, Miranda se ha comprometido a cubrir sus necesidades gracias a la batería de propuestas que ejecutará el Partido Popular cuando acceda al Gobierno.

En este sentido, la candidata popular ha subrayado que España "necesita un gran acuerdo por la sanidad, un Pacto de Estado que permita abordar los problemas estructurales del sistema con una visión de futuro y con la participación de las comunidades autónomas y de los profesionales".

Al respecto, Miranda ha elogiado "el esfuerzo que la Junta de Andalucía, con las principales competencias en materia sanitaria, está realizando con el impulso en los últimos años nuevas infraestructuras, la ampliación y renovación de centros sanitarios y con el refuerzo de las plantillas".

Así, ha recordado que los presupuestos andaluces de 2026 "vuelven a marcar un máximo histórico en recursos destinados a la sanidad pública, con más de 16.265 millones de euros, un 6,6 % más que el año anterior". "Es una apuesta presupuestaria, que debe servir para seguir avanzando, porque sabemos que todavía quedan necesidades por atender y retos importantes que resolver", ha apostillado.

Tal y como ha anunciado Alberto Núñez Feijóo, Miranda les ha trasladado que en España "hay que afrontar, de manera urgente, las listas de espera, reforzar la Atención Primaria y garantizar una financiación suficiente que permita ofrecer una atención sanitaria de calidad, con independencia del lugar en el que viva cada ciudadano".

"Una de nuestras prioridades es tomar medidas para aumentar las plantillas, concretamente planteamos incorporar, al menos, 4.500 médicos más a la Atención Primaria y ampliar las plazas de formación sanitaria especializada", ha propuesto.

Además, Miranda ha subrayado la apuesta del PP "por mejorar las condiciones laborales, favorecer la conciliación, revisar la clasificación profesional y abordar cuestiones tan importantes como la duración de las guardias y la organización del trabajo".

En este sentido, ha precisado que los profesionales "deben ejercer su vocación en condiciones dignas, con tiempo para atender a los pacientes y con el reconocimiento que merece su responsabilidad", al mismo tiempo que ha defendido la "necesidad" de "reforzar el papel de la enfermería, fundamental en la prevención, el seguimiento de los pacientes, la atención a la cronicidad y la continuidad de los cuidados".

Por otro lado, la candidata popular ha manifestado que "hay que reconocer el valor de la farmacia comunitaria, que es una red sanitaria de proximidad imprescindible, especialmente para las personas mayores, los pacientes crónicos y quienes viven en entornos con menos servicios", ya que "los farmacéuticos son muchas veces el primer punto de contacto de los ciudadanos con el sistema sanitario y su labor va mucho más allá de la dispensación de medicamentos". "Estáis cerca de las personas, detectáis necesidades y contribuís a mejorar su salud", ha añadido.

Otro de los compromisos trasladados por Miranda ha sido "apostar por la prevención y la salud pública". "No podemos limitarnos a actuar cuando aparece la enfermedad. Tenemos que fortalecer la vacunación, los cribados, el diagnóstico precoz y la promoción de hábitos saludables. Y, en ese ámbito, la colaboración entre médicos, enfermería y farmacéuticos resulta esencial".

Otro de los "ejes fundamentales" de la propuesta del PP es "situar a la salud mental como un lugar prioritario en las políticas sanitarias". "Proponemos un Plan Nacional de Salud Mental para el periodo 2027-2037, con financiación garantizada, más profesionales, mayor capacidad de detección precoz y mejor acceso a la atención psicológica y psiquiátrica desde Atención Primaria. Con especial atención a los niños y adolescentes y a la prevención del suicidio", ha defendido.

Asimismo, ha insistido en la "necesidad" de "avanzar en investigación e innovación, facilitar el acceso a nuevos tratamientos y mejorar la atención a las personas con enfermedades raras o graves" y la importancia de "aliviar la carga económica que soportan muchas familias, con medidas fiscales para quienes afrontan gastos derivados de enfermedades como el cáncer o la ELA, y con una deducción específica en el IRPF para las personas celíacas".

La candidata popular has trasladado además el compromiso de "garantizar el acceso a cuidados paliativos, reforzar los equipos especializados y mejorar la atención domiciliaria y el acompañamiento a las familias" porque "cuidar también significa acompañar, aliviar y estar cerca en los momentos más difíciles".

Para terminar, la candidata ha asegurado que "detrás de cada reivindicación hay profesionales que llevan mucho tiempo reclamando soluciones y ciudadanos que esperan una atención adecuada". "Por eso, quiero que sepáis que, igual que he reclamado a la Junta de Andalucía para atraer mejoras sanitarias, cuando esté representando a Huelva en el Congreso, voy a seguir manteniendo esta misma actitud: escuchar, dialogar y trabajar para que las necesidades de nuestra provincia lleguen hasta donde se toman las decisiones", ha concluido.