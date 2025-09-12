Miranda reclama "mejores" trenes y "plazos más reales para el AVE" porque "Huelva no puede esperar"

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado que "todo lo que venga a la ciudad es Huelva" y lo van a apoyar en relación a la línea Huelva-Zafra, pero ha reclamado "mejore trenes" y "plazos más reales" para el AVE porque la capital "no puede esperar".

Así ha valorado la alcaldesa la puesta en servicio, tras dos años de obras, de la línea férrea Huelva-Zafra, toda vez que ha remarcado que "todo lo que venga es bueno para Huelva" y "lo vamos a apoyar", pero, a su vez, ha pedido que "no pueden ser plazos tan largos".

"No pueden ser plazos tan largos, tienen que ser plazos más reales, plazos más adaptados a nuestras necesidades. Huelva no puede esperar, igual que no puede esperar en el AVE", ha abundado.

En este sentido, la alcaldesa ha manifestado que cuarenta y dos meses es "una barbaridad" y el AVE Faro-Huelva-Sevilla también es "necesario que se empuje y que sea una realidad lo antes posible", por ello, espera que el Gobierno "rectifique", que "acelere esos plazos".

Asimismo, ha pedido que "se pongan trenes en condiciones, porque "los que hay son tercermundistas" y "la noticia es cuando llegan bien". "Ya cuando nos subimos todos al tren vamos rezando sin saber si vamos a llegar o no".

"Todo lo que venga es bueno para Huelva y lo vamos a apoyar, pero Huelva no puede esperar, insisto. No pueden ser plazos tan largos, tienen que ser plazos más reales, plazos más adaptados a nuestras necesidades", ha finalizado.