Miranda valora la adjudicación de la Alta Velocidad a Huelva pero pide "garantizar fondos" y mejoras "inmediatas"

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha valorado este miércoles como "una buena noticia para Huelva" la adjudicación por 31,4 millones de euros de la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea ferroviaria de alta velocidad con Sevilla, anunciada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al tiempo que ha pedido que el gobierno "garantice los fondos" y hacer "mejoras inmediatas".

Así lo ha manifestado Miranda en un audio remitido a los medios, en el que señala que esto es "fruto del trabajo de todos los onubenses", toda vez que apunta que "hay que ser cautos, no obstante", ya que "hace un año y medio el Gobierno dijo que no, y hoy hemos recibido este anuncio". "Es un paso más, pero queda mucho trabajo por hacer", ha añadido.

De la misma manera, la alcaldesa ha afirmado que "no podemos esperar 42 meses para la adjudicación", de forma que "la primera piedra debe de hacerse en el 2026" y ha insistido en que "es necesario que el Gobierno garantice los fondos" pero que "sin los presupuestos, actualmente, eso es complicado".

"Además del AVE, es necesario que tengamos ya trenes en condiciones", ha dicho antes de recordar que en el puente del Día de la Hispanidad "no vamos a tener trenes --ya que Renfe ha programado los desplazamientos en autobuses del 10 al 12 de octubre por obras de reparación en la vía--".

Finalmente, la alcaldesa ha subrayado que el Ayuntamiento "no va a renunciar nunca al AVE Sevilla-Huelva-Faro" y "acortando los plazos" para su llegada, ni a "trenes de calidad, ya".

Esta adjudicación se incluye en una inversión global de la línea de Alta Velocidad, que superará los 1.600 millones de euros y que permitirá conectar ambas ciudades en 25 minutos. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a través del Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif), sacó el pasado 19 de marzo la licitación para la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva.

De este modo, el proyecto se divide en cinco tramos: Majarabique-Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado; La Palma del Condado-Niebla; y Niebla-Huelva. La línea de alta velocidad Sevilla-Huelva será una línea de nueva construcción con una longitud de 95,5 kilómetros que unirá las dos ciudades en 25 minutos con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. El proyecto incluye más de 30 viaductos, con un túnel de cerca de dos kilómetros.

El pliego señalaba que la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva será una línea de nueva construcción, en ancho ibérico y conformada, atendiendo a la denominación de Adif, por la línea 440 Bif. Los Naranjos-Huelva Término y por el tramo Bif. Los Naranjos-Sevilla Sta. Justa de la línea 400 Alcázar de San Juan-Cádiz.