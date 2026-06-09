Moeve presenta su Declaración Medioambiental 2025 ante vecinos y estudiantes de la provincia de Huelva

Presentación de la Declaración Medioambiental 2025 de Moeve en Huelva. - MOEVE

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moeve ha presentado este martes la Declaración Medioambiental 2025 del Parque Energético La Rábida y la Planta Química de Palos en un acto celebrado en la Universidad de Huelva ante vecinos y estudiantes. En 2025 la compañía ha invertido más de 33,8 millones de euros en mejoras ambientales de ambas instalaciones a través de proyectos de eficiencia energética, reducción de emisiones, mejora de suelos y optimización del ciclo del agua.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, entre las actuaciones más destacadas figuran nuevas infraestructuras para la recuperación de agua y mejoras en procesos para impulsar combustibles más sostenibles.

Además, ambas instalaciones operaron en 2025 con electricidad de origen cien por cien renovable, lo que ha supuesto la reducción de casi medio millón de toneladas de CO2 desde 2019. En la planta química se ha iniciado el uso de biometano como fuente energética alternativa, permitiendo reducir las emisiones fósiles de CO2 en 2.017 toneladas. Además, se ha ampliado la cartera de productos sostenibles de la gama Next, con el nuevo NextPhenol-Low Carbon.

En el ámbito de los recursos, el Parque Energético La Rábida ha logrado "el menor consumo de agua de la última década", con una reducción del 17,8% respecto a 2020, y espera recuperar hasta 2,5 hectómetros cúbicos anuales mediante nuevas instalaciones como la planta de reutilización de agua actualmente en construcción que servirá para abastecer a los nuevos proyectos de la compañía.

Asimismo, el complejo ha logrado valorizar hasta un 71,3% de sus residuos, y el 88,3% en la Planta Química de Palos, el mejor dato registrado hasta la fecha, impulsando la economía circular al dar una segunda vida a desechos como los lodos del tratamiento de agua bruta o el catalizador de sus unidades de proceso.

Además, desde Moeve han anunciado la ayuda recibida desde la Comisión Europea por valor de 203 millones de euros, a través de su programa Innovation Funds, para el desarrollo de su proyecto denominado Luxia, que conectará la producción de hidrógeno verde con el resto de unidades.

Por otro lado, la declaración destaca iniciativas promovidas por fundación Moeve como la Laguna Primera de Palos, un espacio "referente" en conservación y restauración ambiental que celebra su vigésimo quinto aniversario este junio. A cierre de 2025, en este humedal de hasta 30 hectáreas recuperadas han encontrado refugio 80 especies amenazadas.

La declaración se enmarca en el sistema europeo EMAS, una herramienta voluntaria que acredita la evaluación, mejora continua y transparencia del desempeño ambiental mediante auditorías independientes y la publicación periódica de resultados. Moeve es una compañía internacional, formada por más de 11.000 empleados, comprometida con la energía y la movilidad sostenibles, cuya ambición es ser uno de los motores de la transición energética en Europa y acelerar su descarbonización y la de sus clientes.

Tras más de 90 años siendo un referente del sector energético como Cepsa, a finales de 2024 lanzó su nueva marca, Moeve, que refleja la aceleración de su transformación para "liderar la producción de energías sostenibles basadas en moléculas verdes, como hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación, y la producción de productos químicos sostenibles".

Asimismo, la compañía está desarrollando una red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal para impulsar la movilidad sostenible. A través de su plan estratégico para 2030, Positive Motion, Moeve trabaja para "transformar la movilidad y la energía para mejorar el mundo, garantizando el suministro energético de hoy, pero centrada en facilitar la energía sostenible del futuro".