Moguer (Huelva) dice a la Junta que las trabajadoras de Ayuda a Domicilio cobran "desde hace meses" del Ayuntamiento

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Moguer (Huelva), Gustavo Cuéllar, ha afirmado este viernes que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el municipio "están cobrando sus sueldos desde hace meses gracias al compromiso y la aportación del consistorio local" y que la Junta de Andalucía "no le paga a la empresa desde septiembre".

Así lo ha manifestado Cuéllar ante las declaraciones de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, este pasado miércoles en el Parlamento andaluz, donde criticó la gestión del Ayuntamiento de Moguer en relación con la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, al que instó a "presentar las liquidaciones correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como enero de 2026, para poder proceder al pago del servicio".

El alcalde se ha dirigido a la consejera de la Junta en un audio para decirle "que el personal que presta este servicio tan esencial para cientos de vecinos de Moguer y Mazagón, está cobrando sus sueldos desde hace meses gracias al compromiso y la aportación del consistorio local", y pide a la Junta de Andalucía "que sea objetiva y veraz a la hora de referirse a la situación de este servicio".

"Sobre todo sabiendo que, con este mismo contrato vigente actualmente, la Junta ha abonado sin problemas al Ayuntamiento de Moguer hasta el pasado mes de septiembre, y puede seguir haciéndolo hasta que no haya una nueva adjudicación del mismo", ha dicho el primer edil que ha aseverado "no entender por qué se han bloqueado estos pagos al Ayuntamiento", así como ha solicitado "que se liquiden lo antes posible las cantidades pendientes de transferir desde el gobierno autonómico".

Cuéllar ha dicho que "ya está bien de manipular la información que se está dando" y ha lamentado que la Consejería "ha dejado de pagarle desde septiembre a las empresas de ayuda a domicilio" y, "por ende, ha puesto en peligro los sueldos y salarios de las trabajadoras", toda vez que ha destacado que el Ayuntamiento "le reclamó que pagara lo que le corresponde según la ley de contratos de administración pública" y que "la respuesta de la Consejería fue que bajaba el precio a 14 euros si no asumíamos el incumplimiento de la Ley de Contratos".

"Y en este momento estamos esperando una respuesta, porque lo hemos elevado al grupo de letrados de la Junta de Andalucía para que, de una vez por todas, la Junta liquide al Ayuntamiento. Es una cuestión técnica, sí, pero hay que ser técnicamente objetivo y decir la verdad. Las trabajadoras de ayuda a domicilio están cobrando porque el Ayuntamiento de Moguer paga y la actualización salarial es gracias al incremento del salario mínimo interprofesional, y por tanto su porcentaje se va elevando por un decreto del gobierno. Dejemos de jugar, de manipular, de informar de una forma parcial", ha concluido.