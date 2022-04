Moreno abre la puerta a elecciones andaluzas en junio para aprobar nuevo presupuesto en respuesta al escenario económico

HUELVA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El

presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha abierto este miércoles la puerta a convocar las próximas elecciones autonómicas andaluzas para que se celebren en el mes de junio con el objetivo de no seguir con los actuales Presupuestos prorrogados de 2021, y aprobar tras los comicios unos nuevos que permitan afrontar mejor el actual escenario económico, marcado por la subida continuada de precios.

No obstante, Juanma Moreno ha señalado que su "deseo" sigue siendo el que las elecciones andaluzas, previstas en todo caso para este año 2022, sean "después del verano", pero ha admitido que hay dos "escenarios abiertos", el de que los comicios fueran en junio o a "principios de octubre".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios tras presidir el acto de inauguración del nodo de innovación tecnológica 'La lonja de la Innovación' del Puerto de Huelva, el presidente de la Junta ha admitido que sus planes respecto a la fecha de las próximas elecciones pueden "cambiar" por "la situación económica que estamos viviendo, esa situación inflacionista en la que todos los días estamos viendo cómo Andalucía necesita unos Presupuestos" nuevos "para los fondos europeos que están empezando a llegar, y para tener instrumentos y adaptar nuestra economía a la inflación y a las circunstancias como consecuencia de la guerra en Ucrania".

Al respecto, ha explicado que "vamos a ver cómo evolucionan las cosas, y tomaremos una decisión pensando en el interés de Andalucía". "Si pensara en mi interés, probablemente me iría a la fecha que yo quiero, que es posterior al verano, pero vamos a ver cómo está la situación", ha insistido Moreno, quien a la pregunta de si es "probable" entonces que las elecciones andaluzas sean en junio, ha respondido que tanto esa opción como la de que los comicios fueran "a principios de octubre" son "probables". "Los dos escenarios están abiertos" y "tomaré una decisión pensando en el interés de Andalucía", ha insistido el presidente de la Junta.

Además, y después de que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, haya apostado por celebrar elecciones en junio como la fecha idónea desde el punto de vista presupuestario para aprobar unas nuevas cuentas andaluzas este mismo año, Moreno ha señalado que el consejero "lo lleva diciendo desde hace meses".

Bravo "me alertó de que, con unos presupuestos prorrogados, y teniendo además las circunstancias de la guerra en Ucrania, es muy difícil poder adaptar, responder a esa situación que se está viviendo en la economía andaluza, española y europea, con una inflación por encima del 10%, y con muchas turbulencias económicas", y ha insistido en que ese es "probablemente uno de los asuntos que más me está haciendo reflexionar, pensar, y que podría, si la situación sigue así, motivar que pudiera cambiar" su decisión sobre la fecha de las elecciones.

CONTEXTO DE ALZA DE PRECIOS

Para describir el actual escenario económico, Moreno ha aludido al informe que el Banco de España difundió este martes y que "nos está alertando de cosas de las que el Gobierno de Pedro Sánchez no nos está alertando", y "nos está diciendo que el alza de precios en los que estamos dislocados va a seguir y va a llegar hasta el final del verano en un 10%", lo que, según ha advertido el presidente, "significa un progresivo empobrecimiento de las familias españolas y andaluzas".

"Eso hay que pararlo, porque si no lo paramos, si el Gobierno de España no toma decisiones drásticas e importantes para parar la inflación, nuestra economía se va a resentir", ha continuado Moreno, quien ha subrayado además que el Banco de España "ya ha advertido de que la previsión de crecimiento" realizada por el Gobierno central para la economía nacional "va a estar un punto por debajo" del porcentaje que realmente se alcance, y "eso no es una buena noticia".

Moreno ha dicho que "desde Andalucía vamos a seguir trabajando dentro de nuestras competencias y herramientas para intentar que esa ralentización del crecimiento se note lo menos posible en Andalucía", pero ha advertido de que, "si la inflación va a estar en torno al 10%", el Presupuesto aprobado por el Gobierno de España para 2022 "ya no es útil, porque se ha hecho una previsión de crecimiento que ahora mismo no corresponde, y el valor de las cosas va a ir cambiando".

"Lo estamos viendo ya en la propia obra pública, donde los materiales son más caros", ha explicado el presidente de la Junta, quien, "en clave andaluza", ha señalado que "tenemos una enorme dificultad por delante", el de seguir con unos Presupuestos prorrogados de 2021 que "son muy rígidos" y que "nos sitúan con esta situación inflacionista en una posición muy difícil" para "acometer los retos que tenemos por delante", por lo que "vamos a tener que hacer todos un enorme esfuerzo para superar estas circunstancias".

"LA LEGISLATURA PRÁCTICAMENTE SE AGOTA EN JUNIO"

Así las cosas, ha comentado que "lo único que puede cambiar" sus "planes" respecto a la fecha de las elecciones es "la situación económica que estamos viviendo", "Me encantaría agotar la legislatura, es como un sueño, pero por otro lado es verdad" que ésta "se agota prácticamente en junio", ha añadido.

Además, Moreno ha destacado que este mismo miércoles va a mantener una reunión con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y "en próximas semanas" tiene previsto otra con el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), y "vamos a ver qué posibilidades económicas tenemos con un Presupuesto prorrogado, y si al final, con un Presupuesto prorrogado, no podemos tener capacidad para que a los andaluces no les repercutan tanto estas circunstancias, tendremos que tomar otra decisión".

"Sigo pensando, es mi deseo, que las elecciones tienen que ser después del verano, y voy a intentar mantenerlo, salvo que sea negativo para los andaluces", ha declarado Moreno, que ha reconocido además que al respecto "hay posiciones encontradas" en el seno de su propio Gobierno, de forma que "yo quiero después del verano, pero área económica" del Ejecutivo "me dice que hay que ir con unos Presupuestos para 2023, y que es importante que saquemos esos Presupuestos cuanto antes".

Por tanto, "vamos a debatirlo, a reflexionarlo, a pensarlo", ha abundado Moreno, quien ha concluido señalando que, "si desde el punto de vista técnico, no político, el área de Hacienda, Economía", y en sus reuniones con el gobernador del Banco de España y con el vicepresidente del BCE, y "con sectores económicos, me dicen que con unos Presupuestos prorrogados no podemos avanzar, que necesitamos unos Presupuestos para el 2023, tomaré la decisión que mejor le venga a los andaluces".

BARÓMETRO DEL CENTRA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, el presidente de la Junta también ha valorado el Barómetro Andaluz difundido este miércoles por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), que pronostica una victoria del PP-A en las próximas elecciones autonómicas con el 34% de los votos y una ventaja de 8,7 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 25,3% de los sufragios, y podría sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Vox, que duplicaría sus actuales once diputados hasta alcanzar 22.

Moreno ha señalado que, como dice "siempre", las encuestas "son encuestas, una foto fija" que, en el caso de la del Centra, se hizo "hace aproximadamente diez u once días", aunque de todos modos ha admitido que le "satisface ver" que su partido, el PP-A, sigue "siendo el partido preferido de los andaluces, que podría ganar las autonómicas cuando corresponda, y que concita la confianza de los andaluces".

El también presidente del PP-A ha agregado que "vamos a seguir trabajando para ampliar esa confianza para cuando lleguen esas elecciones", en las que, así, "podamos tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario y resolver los problemas de los andaluces".

