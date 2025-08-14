Moreno agradece a Portugal su cooperación en el incendio de Aroche (Huelva) y destaca la "enorme" labor de los efectivos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

AROCHE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido la "enorme" labor de los efectivos que han intervenido en el incendio declarado este miércoles en el paraje La Contienda, en Aroche (Huelva), y que ya se encuentra estabilizado. Además, ha agradecido la cooperación de Portugal y la implicación de todos los profesionales que han participado en "este importante operativo".

En un comunicado en la red social 'X', consultada por Europa Press, Moreno ha puesto en valor "el esfuerzo de los profesionales del Plan Infoca, su encomiable labor y enorme trabajo".

Los efectivos del Plan Infoca han dado por estabilizado a las 20,10 horas el citado incendio, aunque sus labores continúan para dar por controladas las llamas. Según han indicado fuentes del dispositivo a esta agencia, actualmente no operan medios aéreos en la zona, aunque sí permanecen desplegadas ocho autobombas y 90 bomberos forestales, que continúan trabajando para lograr el control total del fuego.

Durante la jornada del miércoles se desplazaron por aire hasta la zona para sofocar las llamas cuatro helicópteros semipesados, uno ligero, uno de mando y dos pesados, así como seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación y un anfibio pesado (FOCA 22).

Por tierra trabajaron sobre el terreno un total de 150 efectivos terrestres junto a seis camiones autobombas, cuatro buldóceres, cuatro Bricas, un Grupo Regional de Mando, diez grupos de bomberos forestales, un Técnico de Extinción, seis Técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios, una Unidad Médica de Incendios Forestales, un PMA y, además, de bomberos de Moura (Portugal).