Moreno destaca "el respeto laboral" que se da en el sector agrario y critica que el Gobierno "lo criminalice"

VILLABLANCA (HUELVA), 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este martes una finca de producción de arándanos en Villablanca (Huelva), donde ha destacado "el respeto laboral" que se da en el sector agrario andaluz, por lo que considera que "no es entendible" que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "lo criminalice".

En unas declaraciones realizadas en el marco de su visita a la finca Villa Pedraza, el presidente de la Junta ha remarcado que "no es entendible, desde ningún punto de vista, que la ministra haya mandado un cuestionario a los agricultores donde se les criminalice".

"No tiene sentido que la ministra hable de esclavitud en pleno siglo XXI y los señale como personas que no saben trabajar, que no son solidarios o no tienen tradición de respeto laboral, cosa que no ocurre ni en Andalucía ni en Huelva", ha proseguido Moreno, que ha subrayado que las condiciones son "adecuadas" y los trabajadores están "bien pagados".

En este punto, ha sostenido que "hace bien" el Ministerio de Trabajo con la realización de inspecciones para que "no hay ningún tipo de fraude", pero que "no se generalice, ni criminalice" al sector agrolimentario.

"Desde el Gobierno de Andalucía vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en este sector que produce el 11 por ciento de nuestra riqueza y el diez por ciento de nuestro empleo", ha destacado el presidente, que ha recordado que la Junta "ha sacado una línea de 90 millones para poder refinanciar la deuda de los pequeños y medianos agricultores que durante el covid-19 han tenido dificultades para comercializar sus productos, que han tenido que endeudarse, y necesitan un empujón para sacar adelante su producción y seguir produciendo".

Asimismo, Moreno ha dejado claro que el gobierno autonómico "confía plenamente" en el sector agrícola, que ha calificado de "puntal y estratégico" y que "va a servir para salir" de esta crisis.

Además, ha indicado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ya está trabajando para hacer planes para mejorar la comercialización de los productos, y en la mejora del sistema hídrico que permita "producir mejor" a los agricultores.

"Desde el minuto uno estamos del lado del sector", ha enfatizado Moreno, que confía en que a lo largo de los próximos meses el Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía mejore gracias al sector agrícola y que en vez de un once por ciento "pueda ser de un 12 o incluso un 13 por ciento", y que, "en vez de generar el diez por ciento del empleo, genere un once o doce por ciento".

Por último, Juanma Moreno ha querido dejar claro "la confianza y el compromiso" del gobierno de la Junta de Andalucía con el sector agroalimentario andaluz.