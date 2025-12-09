Muere un hombre de 62 años en un accidente de tractor en Santa Bárbara de Casa (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha fallecido en un accidente de tractor ocurrido en Santa Bárbara de Casa (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Según han indicado en una nota de prensa, los servicios sanitarios solicitaron al centro coordinador 112 la activación de los bomberos por un hombre que se encontraba atrapado debajo de un tractor en un camino de una finca del municipio de Santa Bárbara.

Una vez en el lugar, los bomberos del parque de Alosno procedieron a rescatar a un hombre fallecido de 62 años de edad. Por el momento no han trascendido más detalles de las circunstancias del accidente. Han participado agentes de la Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial y servicios sanitarios de la Junta de Andalucía.