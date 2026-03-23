Muere un hombre al caer de un pino mientras realizaba labores de poda en Cartaya (Huelva)

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CARTAYA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha fallecido en la tarde de este lunes tras caer de un pino cuando realizaba labores de poda en la localidad onubense de Cartaya, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

El teléfono 112 ha recibido sobre las 17,00 horas, una llamada que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un varón caído de un pino, desde una altura de unos dos metros, cuando realizaba labores de poda en una vivienda particular situada en la Avenida de Cristóbal Colón, en Nuevo Portil.

La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima en el lugar del siniestro.

Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.