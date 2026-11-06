Muere un hombre de 66 años tras caerle un depósito de agua en una parcela de San Juan del Puerto (Huelva)

Archivo - Operadora en la sala regional del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes tras caerle encima un depósito de agua en San Juan del Puerto (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Según ha indicado en una nota, el teléfono 112 ha gestionado un aviso a las 15,50 horas en el que se solicitaba ayuda para un varón que había quedado atrapado tras caerle encima un depósito de agua en su finca. De manera inmediata, la sala coordinadora ha dado aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los bomberos y los sanitarios desplazados al lugar del suceso han confirmado al 112 que el varón, de 66 años, ha fallecido en el lugar y no se ha podido hacer nada por salvar su vida.