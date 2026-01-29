Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Sanlúcar de Guadiana (Huelva)

Archivo - Sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SALÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 52 años ha fallecido este jueves en el incendio de una vivienda en Sanlúcar de Guadiana (Huelva), según han confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y el Consorcio Provincial de Bomberos a Europa 0Press.

El 112 ha informado de que sobre las 10,10 horas se ha recibido el aviso por el incendio de una vivienda en la calle Danzadores de Sanlúcar de Guadiana. Así, hasta el lugar se han desplazado dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos que han realizado labores de evacuación de humo e inspección de posibles puntos calientes que pudieran reavivar el incendio.

Desde el Consorcio han explicado que a la llegada de los bomberos el hombre se encontraba ya muerto y el incendio sofocado, toda vez que desde la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que aunque se practicará la autopsia al cadáver, todo apunta a un fallecimiento por inhalación de humo.