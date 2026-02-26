Muere una persona arrollada por un tren en Villarrasa (Huelva) y la vía se ve interrumpida tres horas

Archivo - Tren entre Huelva y Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona falleció en la noche de este miércoles tras ser arrollada por un tren en el tramo entre Niebla y La Palma del Condado de la línea Huelva-Sevilla, concretamente a la altura de Villarrasa. La circulación quedó suspendida algo más de tres horas y se investigan las causas del fallecimiento aunque todo apunta a que la persona se abalanzó a la vía de manera voluntaria.

Según ha explicado el 112 a Europa Press, sobre las 22,15 horas recibieron un aviso de una persona que había sido arrollada por un tren en la travesía de Villarrasa, que finalmente resultó fallecida, por lo que el tren quedó detenido en el kilómetro 72 de dicha vía. Por su parte, tanto desde Adif como Renfe, han señalado que la persona decidió posicionarse en la trayectoria del tren "sin posibilidad de evitar su arrollamiento".

Asimismo, a la 00,53 horas se persona el forense y la autoridad judicial y a 01,11 horas se autoriza a reanudar la marcha, con una demora de tres horas y 18 minutos respecto al horario programado.

También se vio afectado el tren de Media Distancia Sevilla-Huelva de las 20,50 horas suprimido en La Palma del Condado y sus viajeros encaminados por carretera hasta Huelva. Como consecuencia de la incidencia de ayer, el Alvia Huelva-Madrid de las 8,00 horas de este jueves se ha realizado por carretera el trayecto Huelva-Sevilla y desde esta estación a destino en tren habitual.