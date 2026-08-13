Muere un trabajador al caer al agua desde una plataforma en el muelle de Levante de Huelva

Archivo - Sala regional de 112 Andalucía - 112 - Archivo

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto en la tarde de este pasado miércoles en Huelva tras caer al agua desde una plataforma donde se encontraba trabajando en el muelle de Levante de la Ría.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, la Guardia Civil avisó sobre las 19,50 horas para informar de que habían recibido una comunicación de Salvamento Marítimo por un cuerpo en el mar en la zona del citado muelle del puerto onubense.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional, a la Local y a la Autoridad Portuaria.

Según ha indicado la Policía Portuaria, el operario estaba trabajando en una plataforma ubicada a unos cien metros del cantil o borde cuando se ha caído de espaldas al agua. Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado su fallecimiento.

El 112 ha añadido que ha dado aviso también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.