La muestra de cine WofestHuelva arranca el 12 de marzo con el estreno de 'Calle Málaga'

WofestHuelva, la Muestra de Cine realizado por Mujeres, arranca su undécima edición el próximo día 12 de marzo con el estreno nacional, antes de su proyección en salas, de la película 'Calle Málaga', una cinta dirigida por Maryam Touzani que llega a Huelva un mes antes de su estreno en cines en abril.

Según ha indicado la organización en una nota, durante tres jornadas, la XI WofestHuelva vuelve a poner el foco en la "importancia real" de las creadoras en el mundo audiovisual, "promoviendo, inspirando y potenciando" la inclusión de la mujer en el ámbito cinematográfico y creando "nuevos referentes" en los que las cineastas "estén justamente representadas".

La película inaugural, protagonizada por la reconocida actriz Carmen Maura, narra la historia de un joven que llega a la Medina de Tánger huyendo de su pasado y encuentra refugio en la calle Málaga. Allí, su encuentro con una mujer madura cambiará el destino de ambos en una historia sobre la redención y los vínculos inesperados.

Este estreno subraya "el compromiso" de WofestHuelva por "traer a la provincia títulos de primer nivel que cuentan con una trayectoria impecable en festivales nacionales e internacionales". En esta edición, la totalidad de los largometrajes programados suponen su estreno en Huelva, "permitiendo así al público acceder a obras que, a menudo, tienen difícil llegada a las carteleras comerciales de la provincia".

La undécima edición de la muestra prestará atención a todo tipo de géneros, desde la animación social al drama o el cine de autor, en estos tres días de proyecciones en el Gran Teatro. Tras la inauguración del jueves, las proyecciones del viernes 13 de marzo continuarán a las 19,00 horas con la presentación de 'También esto pasará', el último trabajo de la cineasta María Ripoll, una de las realizadoras "más taquilleras y referentes de nuestra industria", que asistirá a la proyección y mantendrá un encuentro con el público tras el visionado.

La película cuenta la historia de Blanca, una mujer que, tras la muerte de su madre, decide pasar el verano en Cadaqués rodeada de sus hijos, sus dos exmaridos y sus mejores amigas para intentar recuperar la alegría de vivir.

La jornada del viernes se cerrará a las 22,00 con la aclamada 'La voz de Hind'. El largometraje, seleccionado por Túnez para competir por el Óscar a la Mejor Película Internacional, ofrece un relato "crudo y necesario" que nos traslada a "la desgarradora realidad de Gaza" a través de la búsqueda desesperada de una madre tras la desaparición de su hija. 'La voz de Hind' ha sido reconocida con el León de Plata en el Festival de Venecia --se llevó la mayor ovación de la historia de la muestra-- y el Premio del Público del Festival de cine de San Sebastián.

El sábado 14 de marzo a las 18,00 horas será el turno de la animación con 'Bella', de Amparo Martínez y Manuel H. Martín. Esta obra, nominada a los Premios Goya y ganadora del Premio Carmen a Mejor Largometraje de Animación, reconstruye la historia real de Ana Bella Estévez, desde su huida de una relación de maltrato hasta la creación de una de las redes de apoyo a mujeres más grandes del mundo, la Fundación Ana Bella. El encuentro posterior con el público contará con la participación de la propia Ana Bella, además de Amparo Martínez y Manuel H. Martín.

A las 20,00 horas llegará el turno de la sesión especial de los cortometrajes participantes en el concurso 'Made in Huelva', que premia y da visibilidad a la creatividad de las realizadoras onubenses. Por último, a las 22,00 horas cerrará la muestra el largometraje de Isabel Coixet 'Tres adioses', que sigue a Marta (Alba Rohrwacher), una mujer que tras separarse descubre un problema de salud que la lleva a redescubrir los sentidos, la comida y el deseo.

Las entradas para todas las sesiones saldrán a la venta el próximo lunes 2 de marzo en la plataforma entradas.huelva.es y en las taquillas del Gran Teatro, que abrirán en horarios especiales durante los días de la muestra para facilitar el acceso a toda la ciudadanía. WofestHuelva cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva, la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva, el Consejo Social de la UHU y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Iberoamericana de La Rábida.