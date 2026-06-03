Un mujer es evacuada al hospital por intoxicación de humo tras el incendio de una chabola en Cartaya (Huelva)

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 34 años ha resultado afectada por intoxicación de humo tras el incendio de una chabola en Cartaya (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

La Guardia Civil informó al 112 sobre las 12,30 horas de un incendio en una zona de chabolas en una finca situada en la localidad. Además de efectivos del Instituto Armado, hasta el lugar se han desplazado, activados por el 112, efectivos del Consorcio de Bomberos de Huelva, de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, ya que se requirieron los servicios sanitarios para atender a una mujer afectada por intoxicación de humo y crisis de ansiedad.

Finalmente, la mujer ha sido evacuada por los servicios sanitarios al Hospital Virgen de la Bella y fuentes de los bomberos han informado de que el incendio solo ha afectado a una infravivienda.

Las mismas fuentes han precisado que cuando llegaron al lugar ya habían sacado a la mujer por la ventana y el fuego estaba ya extinguido, por lo que solo han realizado labores de refresco.