Una mujer muere tras la salida de vía de un vehículo en Almonaster la Real (Huelva)

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 56 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado este jueves en Almonaster la Real, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar a primera hora de la mañana entre los kilómetros 150 y 151 de la N-435. El 112 atendió a las 8,47 horas la primera de varias llamadas que alertaban de la salida de vía y vuelco de un vehículo, en el que indicaban que había una mujer atrapada. De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a mantenimiento de la vía.

Desde el Centro de Emergencias Sanitarias 061 se ha movilizado un helicóptero mientras que desde el Consorcio Provincial de Bomberos se ha activado a los parques de Jabugo y Minas de Riotinto. Los servicios sanitarios han intentado sin éxito salvar la vida de la mujer, que ha tenido que ser excarcelada por los bomberos.