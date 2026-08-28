La mujer muerta de Isla Cristina (Huelva) no constaba en el Sistema VioGén y residía con su pareja en Alemania

Imágenes de donde ha sido localizado el cadáver de la víctima. A 28 de agosto de 2026 en Isla Cristina, Huelva. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado en la tarde de este viernes, 28 de agosto, de que la mujer hallada sin vida durante la jornada en Isla Cristina (Huelva) no constaba en el Sistema Integral de Violencia de Género en España, si bien ha concretado que mantenía su residencia habitual en Alemania junto a su pareja, que por el momento se encuentra investigado por su presunta vinculación con los hechos.

En un comunicado, el Instituto Armado ha detallado que ambos se encontraban realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos de la Península.

Al presunto autor de los hechos no le constan antecedentes en fuentes de datos española, si bien ha sido detenido por su presunta relación con los hechos, sin oponer resistencia a los agentes, y pasará a disposición judicial en los próximos días.

Por su parte, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que a las 08,50 horas entró una llamada alertando de la presencia de una mujer que "no se movía" en la avenida del Atlántico de Isla Cristina --cerca de la playa de La Gaviota--, toda vez que apunta que los servicios sanitarios había solicitado la presencia de las Fuerzas de Seguridad.