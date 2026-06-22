Municipios de la costa de Huelva celebran la Noche de San Juan con hogueras controladas en las playas y actividades

Archivo - Hoguera de San Juan en Punta Umbría (Huelva) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA - Archivo

HUELVA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los municipios de la costa de Huelva celebrarán la Noche de San Juan, la más corta del año, con las tradicionales hogueras controladas en las playas --ya que desde hace años se prohíbe que los ciudadanos generen las suyas propias-- y, en algunos casos, se acompaña con conciertos y otras propuestas culturales para la población que quiera disfrutar de una de las noches más mágicas del año.

De este modo, en Punta Umbría se habilitarán cinco hogueras controladas en la playa, con el objetivo de concentrar la actividad en espacios seguros y minimizar cualquier impacto sobre el entorno natural. Los fuegos autorizados estarán distribuidos desde el Albergue Juvenil hasta El Portil. En concreto, se realizarán en las proximidades del Albergue, Altair, Puntamar, La Bota --junto al puesto de Protección Civil-- y El Portil, en la calle Zorzal. Rotatoriamente, estarán controladas por empleados municipales.

Entre las medidas, destaca la prohibición de saltar por encima de las hogueras o de realizar fuegos al margen de los controlados, con sanciones que van de los 200 a los 400 euros. Tampoco está permitido el uso de bombonas o de material inflamable, así como traer leña u otro material combustible que no sea el que aporta el Ayuntamiento.

En cuanto al operativo de limpieza, el Consistorio volverá a movilizar un importante equipo de operarios y maquinaria para que los arenales recuperen su estado habitual a primera hora de la mañana siguiente. A partir de las 06,00 horas del miércoles 24, un equipo de 12 operarios limpiará los restos de la noche, junto a dos máquinas limpiaplayas, dos retroexcavadoras y un tractor con remolque.

Por su parte, Isla Cristina contará con una única gran hoguera controlada en la playa de La Gaviota, en una noche llena de música, magia y "buenos deseos", según indica la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento en sus redes sociales. Las actividades comenzarán a partir de las 22.00 horas.

De otro lado, en Lepe, la playa Central de La Antilla volverá a ser el escenario un año más de la festiva hoguera de San Juan, que organiza el Ayuntamiento como uno más de los actos de bienvenida de la temporada estival.

Los actos darán comienzo a partir de las 22,30 horas en las inmediaciones del paseo marítimo, donde el DJ local Ernesto Algarra ofrecerá ambientación musical para quienes vayan llegando a unirse a este evento, en una de las noches más cortas del año. A partir de las doce de la noche horas está previsto que se prenda la hoguera y que los participantes puedan disfrutar de los rituales asociados a ella.

Además de esta hoguera en la playa Central de La Antilla, la playa de Islantilla contará con otra hoguera en las inmediaciones de su paseo marítimo, con una velada de cuentos frente al mar a cargo de Luis Correia Carmelo, quien a partir de las 22,30 horas deleitará a quienes quieran purificarse en torno al fuego de una hoguera plantada en la playa, frente al Centro Comercial Islantilla, con una selección de historias para todos los públicos que lleva por título 'Érase una vez... ¡No dos, ni tres!'.

La iniciativa, de carácter gratuito e impulsada desde el Área de Turismo, Cultura y Deporte de la Mancomunidad de Islantilla, lleva por nombre 'Al Amor de la Lumbre', y es un homenaje a la tradición milenaria de reunirse a contar cuentos alrededor del fuego: antes de que existieran otras formas de entretenimiento, las personas, en todas las culturas, se reunían al término de su jornada de trabajo en torno a este elemento de la naturaleza para intercambiar historias, leyendas, relatos y anécdotas.

MATALASCAÑAS Y EL ROCÍO

En Matalascañas, el Ayuntamiento de Almonte también ha preparado una gran hoguera que se encenderá desde las 22,00 y hasta las 02,00 horas, en la bajada de La Peña, con la actuación de los DJs Benjamín Serdio y Juanito Volumen. Los autobuses desde Almonte serán gratuitos. El Consistorio recuerda que está prohibido hacer hogueras en la playa, a excepción de la organizada por el Ayuntamiento.

De otro lado, El Rocío contará con otra hoguera oficial, desde las 20,00 horas, en la plaza de Doñana con la tradicional quema de Juanito y Juanita, y con actividades infantiles, bingo, espectáculo de fuego, así como con una cantina a precios populares y una sardinada gratuita.

La tradición de las hogueras de San Juan, que se celebra en la madrugada del 23 al 24 de junio, fusiona antiguos ritos paganos del solsticio de verano con la festividad cristiana de San Juan Bautista. Comúnmente se considera una noche de purificación, donde el fuego, el agua y los rituales buscan dejar atrás lo viejo y atraer la buena suerte.