Municipios costeros de Huelva ponen a punto sus playas para la Semana Santa, que contará con 20.000 plazas hoteleras

HUELVA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los municipios costeros de la provincia trabajan para tener a punto sus playas de cara a las visitas que se esperan durante la Semana Santa, fecha en la que Huelva tendrá disponibles en torno a unas 20.000 plazas hoteleras ----que cuenta con 36.955 en el destino--, así como con todos los camping se encuentran ya abiertos --más de 15.000 plazas--, así como estarán habilitadas 3.000 plazas de los apartamentos turísticos, según ha indicado a Europa Press el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH), Rafael Barba.

En este punto, ha señalado que las reservas "parecen que están funcionando" pero que "no se sabrá un dato aproximando hasta que no se acerque más el momento", debido a que "todo se encuentra condicionado por las previsiones meteorológicas", que incidirán en gran medida en las reservas de última hora, apuntando que "parece que podrían estar nueve puntos por encima con respecto al pasado año", toda vez que ha subrayado que esto es "una estimación", pero hasta la próxima semana no se conocerán datos más concluyentes.

Con respecto a los preparativos de las playas en los municipios, el Ayuntamiento de Almonte ha señalado que está arreglando y preparando las 83 bajadas peatonales a la playa, "de las que un total de ocho son completamente accesibles", de forma que actualmente "hay un equipo de refuerzo de limpieza y albañilería" para actuar en el núcleo costero de Matalascañas y "se está reforzando el servicio de parques y jardines para que todo esté en perfecto estado".

Asimismo, ha explicado que se están habilitando los puestos de socorrismo y que la playa contará con un servicio en el que "como mínimo habrá un coche de protección civil más tres puestos de socorro compuesto por zodiac y un mínimo de seis socorristas", así como se están realizando tareas de cribado especial de arena en la primera línea de playa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lepe está llevando a cabo "un dispositivo especial de acondicionamiento y servicios" que se pone en marcha tanto en la localidad como en la playa de La Antilla. Así, se están desarrollado "numerosos trabajos" para la puesta a punto de la playa y zona de bajamar, activándose además "un dispositivo especial de Semana Santa en materia de seguridad, limpieza y playas".

Además, el mismo "se refuerza especialmente la zona de Playa Central ante la gran afluencia de visitantes prevista para este periodo festivo", así como se han colocado contenedores en las entradas a la Playa Central y se ha trabajado en la colocación de mobiliario y preparación de pasarelas de acceso a playas y en la apertura de los módulos de aseo públicos.

Asimismo, Protección Civil mantendrá activo el servicio de vigilancia y socorrismo igualmente desde el viernes 31 de marzo hasta el domingo 9 de abril, con horario de 11,30 a 20 horas. Después este servicio continuará activo todos los fines de semana hasta el 15 de junio, cuando se pondrá en marcha el dispositivo especial de verano y se establece un puesto de salvamento y socorrismo en Playa Central, con vigilancia de proximidad y embarcación.

De otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha indicado que "hace algunas semanas" que comenzó los trabajos de preparación de la playa de cara a la temporada y a Semana Santa, de forma que las máquinas de limpieza "ya están actuando por distintas zonas del litoral e incrementarán su actividad diaria en fechas más cercanas a Semana Santa".

Del mismo modo, está prevista la colocación de contenedores en las calles de principal acceso a las playas. Dichos accesos "ya se están poniendo a punto con su limpieza y desbroce", así como con la retirada de arena y recolocación de las pasarelas, así como se está trabajando en la revisión de los módulos de duchas y lavapiés de los accesos de "mayor afluencia" a la playa, "muchos de los cuales ya están activos y otros se activarán con el inicio de la temporada en Semana Santa".

Además, el Ayuntamiento tiene previsto abrir los baños públicos de la playa urbana durante varias jornadas de las fiestas. También se colocarán las pasarelas enrollables de acceso a la zona mojada en tres de los accesos adaptados para personas con movilidad reducida. Durante la Semana Santa, también habrá un dispositivo especial de vigilancia y salvamento del litoral en el que habrá vehículos y presencia de Protección Civil, Policía Local y vigilantes municipales.

En cuanto a las novedades de esta temporada, el Ayuntamiento ha reurbanizado la calle Sextante, una de las principales vías de acceso a las playas y ha puesto a punto los aparcamientos de la zona de Puntamar y continúa, "junto a los vecinos de El Portil, sus reclamaciones ante el Servicio Provincial de Costas para una solución definitiva en el litoral de esa zona ante sus continuas pérdidas de arena".

PLAYAS "EN PERFECTAS CONDICIONES"

El Ayuntamiento de Cartaya también ha adecuado las playas que, según han destacado la alcaldesa, Pepa González Bayo, y el concejal de Turismo y Playas, David F. Calderón, "están en perfectas condiciones para recibir a quienes las visiten".

De este modo, desde las áreas de Turismo y Obras y Servicios se está ultimando la limpieza y adecuación del litoral cartayero, la puesta a punto de los accesos, y del equipamiento de playas, "que se ha reforzado en el último año con la incorporación de nuevas pasarelas, medio centenar de flexipasarelas para las personas con movilidad reducida, nuevos módulos de baño y torretas de vigilancia".

La regidora local y el concejal de Turismo han señalado que el objetivo es "tener impecable" las playas del municipio y su equipamiento "para garantizar que sea un espacio amable de encuentro entre vecinos y visitantes, pero también de forma sostenible", poniendo "en primer plano" su "verdadero patrimonio", que es el paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido, y el Atlántico.

En Isla Cristina, el concejal de Medio Ambiente, Francisco Sosa, ha señalado que sus playas se encuentran "habilitadas todo el año", con los servicios "al 80%", ya que "la intención del Ayuntamiento es romper con la estacionalidad", señalando que "la única diferencia con el verano" es que los establecimientos que tienen concesiones para trabajar "abren por esas fechas", algo que "depende de particulares y no del Consistorio".

Asimismo, ha apuntado que este año cuentan además con cinco accesos nuevos a playas, habilitados para personas con movilidad reducida, en la playa de La Gaviota, la de Santana, la Central-Levante (Escuela de Vela), playa de Icona y dos accesos nuevos en la playa de Urbasur.

En el núcleo costero de Islantilla, compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina, ha señalado que los 1.400 metros de playa urbana mantienen "todos sus servicios operativos", tales como duchas, lavapies y pasarelas de acceso, así como han apliado las labores de limpieza de la playa, el paseo marítimo y el resto de espacios públicos.

También el Ayuntamiento de Palos tiene lista la zona Mazagón que gestiona, con tres nuevas pasarelas, así como tres playas cuentan también con accesos para personas con movilidad reducida en El Remo, en las Dunas y en la zona del chiringuito Costa-Colón. Además, habrá también aparcamientos especiales para las personas con movilidad reducida y un servicio de Protección Civil --con sillas anfibios--, según ha indicado el concejal de Mazagón, Ricardo Bogado.

De la misma manera, Bogado ha incidido en que en este núcleo costero "se trabaja durante todo el año, sobre todo en materia de infraestructuras", adecuando "la avenida de Los Conquistadores, que es dónde está el acceso a casi todas las playas" y, ahora, de cara a la Semana Santa, se pone en marcha la limpieza de la playa con máquinas, así como en el núcleo urbano.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)