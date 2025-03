Nieto (Por Andalucía) pide a Moreno "rectificar" con la quita de la deuda porque "es el dinero de todos los andaluces"

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha pedido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "rectificar" su postura con respecto al rechazo a aceptar los 18.791 millones de condonación de la deuda que le ofrece el Estado a cuenta de mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Compartimento Facilidad Financiera, porque "no es dinero del Monopoli, sino de todos los andaluces".

Así se ha pronunciado Nieto a preguntas de los periodistas en Huelva, donde ha señalado que le parece "inaudita" la postura del presidente de la Junta "desde que empezó este falso debate", así como dice que es "otra de las mentiras que ha sido fácil desmontar".

Al respecto, ha indicado que "el primer anuncio derivado del acuerdo de investidura de Moreno de que iba a haber una posible asunción por parte del Estado de la deuda autonómica, dijo que si no eran 5.000 millones para Andalucía no se iba a prestar a nada" y "cuando al final se materializa la propuesta gubernamental de 18.200 millones para Andalucía dice que no le encaja ya y va el triple".

Por ello, la parlamentaria considera que "esto ha sido tan ridículo y tan frívolo y tan irresponsable" que el presidente de la Junta de Andalucía "se ha metido en un jardín de que yo no sé cómo va a salir", toda vez que ha afirmado que "si hubiera un poquito de rectitud y de decencia debería rectificar, que no pasa nada y reconocer que se ha equivocado y que como todo el mundo entiende deber un 40% más es peor que deber un 40% menos".

"Y a partir de ahí, hablar y negociar hasta la extenuación si considera que hay que aplicar más criterios, que hay que especificar el porcentaje que le corresponde a Andalucía o cualquier otra consideración", ha dicho antes de criticar que "en Andalucía nos enteramos de que Moreno no quería la suspensión de la deuda por Feijóo, que es muy andalucista, pero aquí quien dio el anuncio fue Feijóo", ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha criticado que, "luego, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se levantaron como si fuera una pandilla de adolescentes, con una rabieta" y que "ahora hay una reunión técnica con el Ministerio a la que ya anticipan que van por lealtad, no sé lo que entienden por lealtad, pero que no están de acuerdo y que no van a asumir la deuda". "Pues este año 2025 nuestro presupuesto tiene condenado más de 4.300 millones de euros entre intereses y amortización principal de la deuda que tiene actualmente Andalucía", ha añadido.

"Que el Gobierno de la Junta diga que lo que es hay sobre la mesa es dinero del Monopoli, con el roto que tienen en la sanidad pública y podríamos hablar de otros ámbitos, es una frivolidad. Y eso no es dinero del Monopoli, eso es dinero de todos los andaluces y se está yendo a pagar una deuda que se podría quedar en la mitad", ha lamentado.

Finalmente, Nieto ha afirmado que "este debate lo tienen perdido en la conversación pública" y que espera "que tenga consecuencias para ellos" el "poner otra vez los intereses de su partido por delante del interés general de Andalucía", algo que considera que "no entra en cualquier cabeza normal".