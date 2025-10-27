Nueva sede del PSOE de Ayamonte (Huelva) que acoge con "mucha ilusión" la militancia para "volver a gobernar"

AYAMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Ayamonte (Huelva) ha inaugurado su nueva Casa del Pueblo 'Isaías Pérez Saldaña' en un acto cargado de "ilusión, compromiso y fuerza socialista". La militancia ayamontina ha llenado la nueva sede, mostrando su entusiasmo y sus ganas de trabajar unidos para "recuperar la confianza de los vecinos y vecinas y volver a gobernar el municipio".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, a este acto acompañaron a la secretaria general del PSOE de Ayamonte, Natalia Santos; la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón; y la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y parlamentaria andaluza, la onubense María Márquez.

De este modo, Natalia Santos expresó su profunda emoción "por el gran apoyo y el cariño de la militancia", agradeciendo la asistencia de tantas personas que "representan la historia viva del socialismo ayamontino y la esperanza de un futuro mejor para nuestro pueblo". La dirigente socialista local destacó que "esta nueva Casa del Pueblo seguirá siendo un espacio abierto, de participación y escucha, donde todas las voces socialistas tengan cabida para construir, entre todos, el mejor Ayamonte".

Por su parte, la secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, subrayó "la importancia de contar con una militancia unida, fuerte y orgullosa de sus valores, máxime ante la situación que estamos viviendo en Andalucía y en Huelva, con un PP deshumanizado que está abandonando a la provincia en temas tan vitales como es la sanidad pública, la dependencia o la educación, que afecta a cada rincón de esta esta provincia y, por tanto, a Ayamonte".

De la misma manera se pronunció la dirigente socialista María Márquez, quien dijo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, había traspasado "todas las líneas rojas en derechos consolidados como es la sanidad, que está atravesando su momento más cruel y dramático con el escándalo del cribado del cáncer de mama". "Esta situación solo la podemos parar unidos, la sociedad y con la fuerza del PSOE, defensores de los derechos y de los servicios públicos", ha apostillado.

Por último, durante la inauguración, se rindió un emotivo homenaje a Francisco Blázquez, reconocido militante del PSOE de Ayamonte, en agradecimiento a su dilatada trayectoria política, su compromiso constante, su esfuerzo y su lealtad con la agrupación local. Fue nombrado Socialista del Año, un galardón que simboliza el agradecimiento de sus compañeros y compañeras a una vida dedicada al partido y al progreso de su municipio.