Nueve negocios de temporeras despegan en Marruecos con la formación recibida en Huelva

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al cierre de la campaña fresera tres de las mujeres contratadas en origen en el marco del programa Gecco para la temporada agrícola en Huelva volvieron a Marruecos para continuar trabajando en los tres negocios --pastelería artesanal, confección de alfombras y engorde de ganado-- de las nueve cooperativas que ya han despegado y se encuentran en funcionamiento y que han conseguido poner en marcha gracias al plan de codesarrollo impulsado por la Diputación de Huelva, la empresa Agromartín y la Fundación Cepaim.

Se trata, según ha indicado la Diputación en una nota, de negocios que se han puesto en marcha desde que se inició el programa, que cumple este 2025 su tercera edición, y que se dirige a favorecer el emprendimiento y la autonomía de las mujeres, contribuyendo además al desarrollo de sus lugares de origen.

Desde su arranque en 2023 hasta ahora, un total de 20 mujeres han sido seleccionadas para recibir formación empresarial específica para iniciar un proyecto y, de las once que se han formado este año, se van a seleccionar entre seis y once propuestas.

"El carácter transformador del programa, su carácter innovador, es lo que más nos ha hecho apostar por él, porque la apuesta se centra en un aspecto muy importante, en la capacitación de las mujeres que son contratadas en origen para desarrollar las labores agrícolas en nuestra provincia", ha explicado la diputada de Bienestar Social, Carmen Díaz Soriano.

La diputada, que ha visitado las instalaciones de la firma agrícola en el municipio de Lepe, ha considerado "todo un acierto" la alianza tripartita que está detrás del plan. "Contamos con la empresa, de donde nace la idea y que además es el vehículo que nos hace poder desarrollar el proyecto, y tenemos a Cepaim. Entre la Diputación, con la coordinación del área de Cooperación Internacional, la Fundación y Agromartín hay un nexo común, un pilar fundamental para las tres partes, que son las personas", ha remarcado.

Díaz Soriano ha destacado el impacto "positivo" del programa en el lugar de origen de las emprendedoras. "Las mujeres somos motores del cambio y gracias a este proyecto estamos favoreciendo la transformación económica y social. Estas mujeres van a ser referentes para las niñas de sus lugares de origen", ha manifestado.

Para la responsable de Administración de Agromartín, Isabel Martín, el origen del plan es un gesto de "gratitud". "Nosotros queríamos ver cómo podíamos agradecer su labor a estas mujeres, que dejan todo en su país por venir a España y estar con nosotros, y se nos ocurrió que la mejor forma era ayudarlas a emprender, que tuvieran la oportunidad". Durante su trabajo en la campaña agrícola reciben formación aquí, en España, una vez que finalizan su jornada laboral, y cuando regresan a su país, se les da formación allí mismo y se les ayuda a ejecutar el plan de negocio", ha explicado.

La directora de Cepaim en Andalucía, Elena Hernández, ha destacado la importancia de fomentar y activar la participación de las personas migrantes tanto en su lugar de trabajo como en Marruecos "para que se conviertan en agentes claves de desarrollo social y económico". "Aquí se pide mano de obra, pero no llegan máquinas, llegan personas, y estas mujeres vienen con aspiraciones, necesidades e inquietudes, a las que se da respuesta para que, una vez que retornan a su lugar de origen, tengan herramientas para transformar su entorno", ha manifestado.

La Fundación Cepaim acompaña a las mujeres contratadas en origen y seleccionadas por Agromartín para las acciones formativas y su participación en planes de empresa, en las que se contemplan varios módulos desde el mismo comienzo --plasmando la idea de negocio sobre papel--, con el asesoramiento en España. En Marruecos se cuenta con un socio local para hacer el acompañamiento y el seguimiento de la implementación de la idea de negocio aprobada por la comisión conjunta Diputación de Huelva, Fundación Cepaim y empresa Agromartín.

EMPRENDEDORAS

Para Rhzala El Marzouki, que ha abierto una panadería artesanal, seguir viniendo a España a trabajar en la campaña tiene una "importante motivación". "Tengo a mi hija en una escuela de formación de hostelería y lo que gano aquí, en Huelva, lo voy a invertir en ella y, en el futuro, poder formar las dos parte de un negocio en el que tenemos la ilusión de poder ser un poco más grandes, trabajar para nosotras y, por qué no, algún día podré tener más beneficios y me quedaré en Marruecos", ha señalado.

Jemaa El Majdoubi ha constituido en su localidad una cooperativa que confecciona alfombras. "La zona donde resido es muy conocida por esta actividad, que he ido aprendiendo de mis abuelas y de mi madre y precisamente de ahí salió la idea de tener este negocio". Tras las charlas formativas que ha recibido, ha relatado, que ha aprendido a conocer las fases para ser "una mujer emprendedora". "Me siento motivada y sin miedo para afrontar el negocio con ganas y poder seguir hacia adelante".

Por su parte, Saida El Houti ha explicado que desde que empezó a venir a la campaña fresera en la provincia de Huelva tenía pensado iniciar un pequeño proyecto en su país, ya que vive en una zona rural y tiene un par de vacas, por lo que su idea era que "lo que ganara en la campaña, lo invertiría en agrandar el negocio familiar". "El objetivo de venir yo aquí es invertirlo para que mi marido y mis hijos puedan tener un trabajo en mi país. Tengo muchísimas ganas de seguir, ganas de venir a trabajar a la campaña para poder ahorrar un poco más y poder agrandar el negocio con más ganado", ha explicado.