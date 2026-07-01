El nuevo Consejo Episcopal inicia su servicio al frente de la Diócesis de Huelva

Toma de posesión de los miembros del nuevo Consejo Episcopal de la Diócesis de Huelva. - OBISPADO DE HUELVA

HUELVA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capilla del Obispado de Huelva ha acogido en la mañana de este miércoles la toma de posesión de los miembros del nuevo Consejo Episcopal de la Diócesis de Huelva, cuyos nombramientos fueron anunciados por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, el pasado 29 de junio. La jornada ha concluido con la celebración del primer Consejo Episcopal del nuevo equipo.

Según ha indicado el Obispado en una nota de prensa, la capilla del Obispado de Huelva ha sido el escenario de la toma de posesión de los miembros del nuevo Consejo Episcopal de la Diócesis de Huelva, en una celebración presidida por el obispo, Santiago Gómez Sierra, y en la que han participado los miembros de la Curia Diocesana y el nuevo equipo episcopal. El acto se inició con el rezo de la Hora Tercia y el saludo del Obispo a los asistentes.

En su intervención, Santiago Gómez Sierra ha expresado, en primer lugar, su agradecimiento al anterior vicario general, Emilio Rodríguez, por su labor durante estos años, destacando que continuará formando parte del Consejo Episcopal con su experiencia y disponibilidad, como Vicario Episcopal para la Vida Consagrada. Seguidamente, dio la bienvenida a Joaquín Sergio Sierra Cervera como nuevo vicario general de la diócesis y moderador de Curia, subrayando la responsabilidad que asume al servicio de la Iglesia diocesana.

Del mismo modo, ha agradecido la continuidad de Jaime Jesús Cano Gamero al frente de la Vicaría Episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales. El obispo ha presentado también a los nuevos vicarios episcopales territoriales, poniendo de relieve la trayectoria pastoral, la experiencia sacerdotal y la entrega con la que han desempeñado hasta ahora los distintos ministerios y responsabilidades encomendados en la diócesis.

Asimismo, ha destacado la incorporación del rector del Seminario Diocesano, Juan José Feria Toscano, como miembro estable del Consejo Episcopal, una decisión que responde a las orientaciones de la Secretaría General del Sínodo sobre la Sinodalidad, que invitan a "fortalecer la estrecha vinculación entre la formación de los futuros sacerdotes y la vida de la Iglesia particular".

Durante su reflexión, Santiago Gómez Sierra ha recordado la "importancia" del Consejo Episcopal como primer órgano de participación y colaboración en el gobierno de la diócesis junto al obispo, toda vez que ha explicado que su misión es "preparar y coordinar las decisiones pastorales y de gobierno, promoviendo la comunión entre las distintas delegaciones, secretariados y realidades eclesiales".

En este sentido, ha hecho referencia al modelo de organización impulsado por el Santo Padre en la Curia Romana, subrayando la "necesidad" de "favorecer una acción pastoral cada vez más coordinada y sinodal". A continuación, el secretario general-canciller de la diócesis, Juan Bautista Quintero Cartes, ha dado lectura a los decretos de nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Episcopal.

Antes de concluir su intervención, el obispo ha agradecido también el servicio prestado por quienes cesan en sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno diocesano y reconoció la colaboración cotidiana de los miembros de la Curia. Tras la lectura de los decretos, los nuevos miembros del Consejo Episcopal han realizado la profesión de fe y el juramento de fidelidad, concluyendo la celebración con la bendición solemne impartida por el Obispo.

Durante estos tres días mantendrán reuniones para gestionar la programación del próximo curso pastoral 2026-2027, así como también dedicarán tiempo al estudio de diferentes documentos eclesiales de actualidad y compartirán tiempo para la meditación, oración y celebración de los sacramentos.

EL NUEVO CONSEJO EPISCOPAL

El sacerdote Joaquín Sergio Sierra Cervera asume la Vicaría General de la Diócesis de Huelva, con la potestad ejecutiva que corresponde por derecho al obispo diocesano para realizar los actos administrativos que este no se reserve. Asimismo, desempeñará el oficio de moderador de Curia.

Por su parte, Jaime Jesús Cano Gamero continúa como Vicario Episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales. Entre sus funciones se encuentran la coordinación de la administración de los bienes temporales de la diócesis, el impulso de la autofinanciación diocesana y la implantación de procedimientos de transparencia y buen gobierno, así como las relaciones institucionales derivadas de su cargo y aquellas que le encomiende el obispo.

Los vicarios episcopales territoriales desarrollarán su ministerio en sus respectivas zonas pastorales: Eduardo Rodríguez Vázquez, en Huelva-Ciudad; Grzegorz Koza, en Costa-Andévalo; Manuel Sevillano Hierro, en Sierra-Minas; y Rufino Diego López Muñoz, en Condado.

Entre sus responsabilidades figuran coordinar e impulsar la acción pastoral, recoger las necesidades de cada zona para su estudio en el Consejo Episcopal, acompañar a los arciprestes en el ejercicio de su misión y favorecer el trabajo conjunto entre sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos.

Asimismo, el rector del Seminario Diocesano, Juan José Feria Toscano, pasa a formar parte como miembro estable del Consejo Episcopal con voz consultiva.