Nuevo Portil (Huelva) se convierte en escenario de una serie internacional para Netflix

Imágenes del rodaje de 'La edad de la inocencia' para Netflix. - AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

CARTAYA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La costa de Cartaya (Huelva), concretamente Nuevo Portil ha sido elegida por la productora Our Film 2025 para el rodaje de escenas de una nueva serie original titulada 'La edad de la inocencia' y que será exhibida por la plataforma Netflix.

Según ha indicado el Ayuntamiento cartayero, la serie está basada en la célebre novela de Edith Wharton y contará con seis episodios. Narra el conflicto entre el deber social y los deseos personales en la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX.

De este modo, los usuarios de la playa cartayera han podido ser testigos, estos días, del dispositivo técnico y humano que se ha desplegado en la zona, desde figurantes de época, hasta carruajes, caballos, embarcaciones o incluso buzos para el desarrollo de algunas escenas. Además, en los aparcamientos del núcleo costero, se han instalado las sedes logísticas: dos en Nuevo Portil y una tercera en El Portil.

Desde el Ayuntamiento, que ha colaborado con la productora para que el rodaje pudiera llevarse a cabo en el escenario escogido, y, de este modo, "poner en valor la belleza de las playas cartayeras, de la desembocadura del Piedras y de las espectaculares vistas que deja en la retina de quienes visitan el Paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha de Nueva Umbría.