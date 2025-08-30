El número de empresas onubenses inscritas en la Seguridad Social desciende un 0,8% en julio

HUELVA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en junio fue de 14.989 compañías, lo que supone una bajada, por segundo mes consecutivo, del 0,8% con respecto al mes anterior, ya que se cifraron en 15.118 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Asimismo, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del séptimo mes del año supone un aumento con respecto al mismo mes de 2024, ya que se contabilizaron 14.900 compañías.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

Estas cifras se alejan de la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de julio en Andalucía asciende a 245.864, registrando un crecimiento del 0,9% respecto al mismo mes del año 2024

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar --cuenta ajena--.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de julio en la provincia de Huelva fue el de servicios con 10.404 (1,49% más que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, con 2.269 (un descenso del 10,06%); y el de la construcción, con 1.429; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 887.

Con respecto a las del sector servicios (10.404), 3.640 de las empresas inscritas en el séptimo mes del año pertenecen al comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, 2.337 a la hostelería, 606 al transporte y almacenamiento, 134 a información y comunicaciones, 184 a las actividades financieras y de seguros, 209 a actividades inmobiliarias y 712 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Asimismo, dentro de este mismo sector, se inscribieron 730 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares, 300 con la educación, 512 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales y 312 pertenecen a actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, además de 102 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 620 empresas inscritas en otros servicios.

En cuanto al sector industrial, de las 887 empresas inscritas 23 están relacionadas con las industrias extractivas, 795 con la industria manufacturera, 24 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y 45 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Por otro lado, el mayor número de empresas en julio son las que tienen de uno a dos asalariados, con 7.102 compañías, mientras que tan solo había 49 con 250 o más trabajadores, número que supone un descenso con respecto al mes pasado.

Asimismo, hasta julio de 2025, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 6.861 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.870. Por otro lado, la provincia cuenta con 655 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 258 cooperativas.

TRABAJADORES

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en julio 151.218, que supone un descenso del 8% con respecto a junio, ya que se registró 164.384 empleados.

Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 41.168 empleados, que supone, por tanto, un aumento con respecto al pasado mes, en el que se registraron 40.011 trabajadores.