El número de pensiones contributivas crecen un 2,03% en Huelva durante 2024 y el valor medio aumenta en un 5,3%

Archivo - Jubilados sentados en un banco. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas percibidas en 2024 por los onubenses fue de 105.412, creciendo en más de 2.100 respecto a 2023, dato que supone un crecimiento de 2,03%, según los datos actualizados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, consultados por Europa Press.

Asimismo, el valor de la pensión media mensual en Huelva en 2024 fue de 1.150,2 euros, por encima de la media andaluza que se situó en 1.137 euros, lo que representa, además, un incremento del 5,3% con respecto a la media de 2023. Por sexo, el valor medio de las pensiones percibidas fue de 1.375,2 euros para los hombres, mientras que la pensión media percibida por las mujeres es de 930,4 euros.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía actualiza la publicación de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de los residentes en Andalucía, incorporando los datos de 2024 a la serie disponible desde 2011.

Los resultados muestran que en el año 2024 el número de pensiones contributivas percibidas en Andalucía fue de 1.642.203 --757.105 hombres y 734.189 mujeres--, creciendo en más de 15.600 respecto a 2023, dato que supone un crecimiento del 1%. El valor medio de estas pensiones fue de 894,70 euros para las mujeres y 1.276,28 euros para los hombres.

Por otro lado, el número de pensiones recibidas por hombres en Huelva (52.107) continuó siendo menor que las pensiones otorgadas a mujeres (52.305), si bien el crecimiento respecto a 2023 de hombres fue de 2,28%, sin embargo, el de mujeres decreció ligeramente.

Por tramo de edad, aquellas pensiones para onubenses con más de 65 años fueron 82.786, siendo 42.868 a mujeres y 39.918 a hombres. Por otro lado, 13.918 pensiones fueron por incapacidad --8.520 para hombres y 5.398 para mujeres--.

Por otro lado, 62.102 pensiones se otorgaron por jubilación --38.948 para hombres y 23.154 para mujeres--, lo que ha supuesto un 1,9% más que en 2023. La cuantía media de las pensiones por jubilación fue de 1.346,7, por encima de la cifra andaluza, que se situó en 1.319,8 euros. El grupo de más de 65 años fue el que recibió este tipo de prestación mayoritariamente, con un total de 60.318 pensiones.

Asimismo, se concedieron 25.082 pensiones por viudedad en la provincia, algo más que el año anterior, ya que se registraron 25.038 pensiones, siendo 2.331 para hombres y 22.751 para mujeres. Por último, 4.310 menores recibieron una pensión por orfandad.

Por otra parte, el número de pensiones concedidas en Huelva superiores a 1.500 euros mensuales en 2024 alcanzó la cifra de 23.346 es decir el 22,24% del total de pensionistas, lo que supone un incremento de 1,7 puntos respecto a 2023.

No obstante, el 41,31% de las pensiones de jubilación (43.548) se encuentran en la horquilla de entre 601 y 1.000 euros y el 20,18% (21.282) son aquellas por las que se perciben hasta de 1.500 euros.

Por municipios, la capital registra el número más alto de pensiones con 28.149, seguida de Almonte (4.565), Lepe (4.367), Isla Cristina (4.093), Ayamonte (3.907) y Moguer (3.507). Asimismo, las pensiones por jubilación se elevan a 16.799 en la capital, 2.609 en Almonte, 2.504 en Lepe, 2.274 en Isla Cristina, 2.232 en Ayamonte y 2.030 en Moguer.