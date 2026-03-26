Una nutrida manifestación en Huelva protesta contra la siniestralidad laboral y pide "más prevención y medidas urgentes"

Manifestación en Huelva contra la siniestralidad laboral. - CCOO HUELVA

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nutrida manifestación ha recorrido este jueves por la tarde las calles de Huelva, convocada por CCOO, UGT y el Sindicato Unitario bajo el lema 'Contra la siniestralidad laboral: no son accidentes, son homicidios'. La movilización ha tenido como objetivo denunciar el "grave aumento de los accidentes laborales en la provincia" y reclamar "más prevención y medidas urgentes" para frenar esta problemática.

Según ha informado CCOO en una nota, la marcha ha partido a las 19,00 horas desde la rotonda de los bomberos y ha concluido frente a la sede de la FOE, visibilizando la preocupación creciente por esta situación.

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha advertido de la magnitud del problema, recordando que en 2025 un total de 735 personas fallecieron en España mientras trabajaban. En este contexto, ha señalado que Huelva lidera los índices de siniestralidad laboral en Andalucía y se sitúa entre las provincias con peores datos a nivel nacional. "En lo que va de 2026 ya han fallecido cuatro trabajadores en la provincia, una cifra que evidencia la urgencia de actuar", ha subrayado.

Perea también ha denunciado que muchos de estos accidentes "ni siquiera figuran en las estadísticas oficiales, como ocurre con los trabajadores autónomos", lo que ha calificado de "injusticia inadmisible". Asimismo, ha insistido en que estos sucesos no solo provocan muertes, sino también incapacidades permanentes y graves secuelas que marcan de por vida a quienes las padecen. "El fallecimiento de un trabajador destroza familias enteras y rompe proyectos de vida", ha añadido.

En línea con el lema de la protesta, la dirigente sindical ha recalcado que la mayoría de estos siniestros "son evitables y están vinculados a la falta de inversión en prevención por parte de las empresas". Por ello, CCOO ha reclamado responsabilidades tanto a empresarios como a las administraciones públicas, exigiendo el cumplimiento de la normativa, un refuerzo de la inspección laboral y mayores recursos para las políticas de prevención. "La prevención no es un gasto, es una inversión en vida y en dignidad", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez, ha reclamado la adopción inmediata de medidas efectivas de prevención para frenar el aumento de accidentes de trabajo en la provincia de Huelva. Gutiérrez ha subrayado que "la accidentalidad, las muertes en el trabajo y los accidentes laborales en general son evitables siempre y cuando existan medidas de prevención adecuadas y se pongan en funcionamiento".

El dirigente de UGT ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos públicos, en especial el Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, dotándolo de más personal técnico que permita un control efectivo en las empresas. Asimismo, ha reclamado un aumento de las inspecciones de trabajo y ha advertido de que una gran parte de los accidentes se produce en entornos donde "los riesgos no están correctamente evaluados".

Gutiérrez ha puesto el foco en las pequeñas y medianas empresas, donde la implantación de medidas preventivas resulta "más compleja", y ha defendido la creación de la figura del delegado de prevención sectorial y territorial. En esta línea, ha exigido responsabilidades tanto a las empresas principales como a las subcontratas, recordando que "el riesgo no se puede subcontratar". Además, ha denunciado que el 40% de los accidentes con baja registrados el pasado año se produjo en empresas donde los riesgos no estaban correctamente evaluados, lo que evidencia una "falta" de rigor en el cumplimiento de la normativa.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Unitario, Miguel Cano, ha señalado que, aunque es necesario reforzar las leyes y garantizar su cumplimiento, estas "no son suficientes" para erradicar el problema de fondo. A su juicio, mientras el sistema productivo esté basado en la maximización del beneficio, persistirá una presión constante que pone en riesgo la salud de los trabajadores. "La seguridad laboral no puede depender de recortes ni de decisiones económicas", ha afirmado.

Cano ha defendido que el verdadero avance en materia de salud laboral pasa por transformar las relaciones laborales y económicas, situando la vida y la salud por encima del beneficio empresarial. En este sentido, ha subrayado la importancia de reforzar la conciencia colectiva de la clase trabajadora y su capacidad de decisión sobre sus condiciones laborales.

El dirigente sindical ha concluido reclamando más inspecciones, mayores recursos y una mayor participación sindical en los centros de trabajo, al tiempo que ha apelado a una responsabilidad colectiva más profunda. "Defender la seguridad laboral no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de dignidad de clase", ha señalado, advirtiendo de que la alta siniestralidad no puede seguir normalizándose.

Las organizaciones convocantes han coincidido en que esta movilización supone solo un paso más en la lucha contra la siniestralidad laboral y han advertido de que seguirán promoviendo nuevas acciones hasta lograr entornos de trabajo seguros. "No vamos a permitir que se siga jugando con la vida de las personas trabajadoras. Cada accidente evitable implica una responsabilidad y cada muerte en el trabajo es una injusticia que debemos erradicar", han concluido.