El obispo de Huelva llama a las hermandades del Rocío a reforzar su "misión evangelizadora" durante el Año Jubilar

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha abierto el ciclo 'Diálogos con la Fe en el Año Jubilar del Rocío'. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha abierto en Almonte (Huelva) el ciclo 'Diálogos con la Fe en el Año Jubilar del Rocío' con una llamada a aprovechar este Jubileo para impulsar una conversión que "tenga también consecuencias en la sociedad" y para "reforzar la misión evangelizadora de las hermandades".

Durante su intervención, recogida por la Hermandad Matriz de Almonte en una nota, ha defendido que "conservar las tradiciones no es suficiente" y ha advertido de que muchas personas se acercan a las manifestaciones religiosas "sin conocer el significado de sus símbolos", situando entre los principales retos de las hermandades "mantener vivo su sentido cristiano y transmitirlo a las nuevas generaciones".

La conferencia se ha celebrado en el Salón de Actos de la Casa Hermandad Matriz bajo el título 'El Año Jubilar del Rocío. Una oportunidad y una responsabilidad para Almonte y para las hermandades del Rocío'. Gómez Sierra ha presentado el Año Jubilar Rociero como "una oportunidad para volver a poner el foco en lo esencial de la vida cristiana y comenzar de nuevo". En este contexto, ha explicado también el significado de la indulgencia y ha recordado que este tiempo extraordinario en torno a la Virgen del Rocío "ofrece a los creyentes una ocasión para la reconciliación, la oración y la renovación personal".

El obispo ha insistido, sin embargo, en que esa conversión "no debe quedar limitada al ámbito privado". Ha señalado que la manera de vivir, las decisiones y el uso que cada persona hace de su libertad "contribuyen también a configurar el entorno social" y ha defendido que trabajar en la propia transformación tiene, por tanto, "una repercusión pública". Desde esta perspectiva, ha planteado el Jubileo como "una oportunidad para contribuir también a la regeneración de la sociedad desde la responsabilidad personal".

Buena parte de la intervención ha estado dedicada a la responsabilidad que este tiempo plantea a la Hermandad Matriz, la Parroquia de Almonte, las Hermandades del Rocío, la Diócesis y al propio pueblo. "Conservar no basta", ha afirmado Gómez Sierra, que ha diferenciado entre proteger las expresiones culturales y patrimoniales de El Rocío y mantener vivo aquello que constituye su identidad cristiana.

A su juicio, la pregunta no debe limitarse a cómo preservar lo recibido, sino a "cómo conseguir que El Rocío continúe siendo un lugar en el que las personas puedan encontrarse con Dios a través de la Virgen". En este sentido, ha situado la misión evangelizadora como "un horizonte que debe estar presente en el culto, la formación y la caridad de las hermandades".

Gómez Sierra ha señalado que "evangelizar no consiste únicamente en aumentar la participación o en que cada vez más personas acudan a El Rocío, sino en facilitar que quienes se acercan puedan comprender aquello que encuentran y que la Virgen los conduzca hacia su Hijo". También ha aludido al que considera un creciente desconocimiento de los contenidos y símbolos básicos de la fe cristiana, defendiendo la formación como una herramienta necesaria para responder a esta realidad.

El obispo ha reivindicado también "el valor de una devoción mariana profundamente arraigada, de la peregrinación, de la red de hermandades y del patrimonio espiritual recibido", pero ha advertido de que transmitir una tradición no significa repetirla de manera automática.*"La fidelidad no es inmovilismo", ha señalado, planteando la necesidad de distinguir "lo esencial de lo accesorio" y encontrar caminos capaces de comunicarlo en el contexto actual.

En esa misma reflexión ha hablado de la necesidad de cuidar el "ecosistema espiritual" que rodea a la Virgen del Rocío, favoreciendo unas condiciones que permitan compatibilizar la dimensión social de El Rocío con la oración, la celebración y su sentido religioso. Ha expresado su deseo de que, cuando concluya el Año Jubilar, "su balance no se mida únicamente por la afluencia de personas o por los acontecimientos celebrados", sino también "por sus frutos en la vida cristiana: más oración, formación, caridad y comunión entre las hermandades, además de personas que hayan podido reencontrarse con Dios".

La conferencia del obispo de Huelva ha sido la primera cita de 'Diálogos con la Fe en el Año Jubilar del Rocío', el ciclo impulsado por la Hermandad Matriz que se desarrollará entre octubre y febrero a través de seis encuentros. La propuesta nace con la intención de aprovechar este tiempo jubilar para abrir espacios de formación y reflexión que pongan la fe en diálogo con cuestiones de actualidad y con algunos de los retos que afrontan la Iglesia, las hermandades y la sociedad.