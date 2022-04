El obispo de Huelva valora que el conflicto ucraniano se vive "muy de cerca" en la provincia

HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha manifestado que el conflicto ucraniano se está viviendo "muy de cerca" debido a la "importantes relaciones personales existentes" con ciudadanos originarios de ese país. Además, ha señalado que la diócesis y Cáritas han abierto una cuenta para recaudar fondos y ayudar a los refugiados.

En una entrevista concedida a Europa Press, Gómez ha asegurado que "esta guerra cruel y las consecuencias que están derivando en el pueblo ucraniano" han provocado que todos los ciudadanos "estén muy sensibilizados".

No obstante, el obispo ha incidido que este conflicto se está "sintiendo de una manera muy cercana" en la provincia, ya que ha recordado que "existen muchas familias ucranianas viviendo en la provincia", además de que se cuenta "con una parroquia católica de rito oriental", e incluso hay "un seminarista de origen ucraniano que tiene su familia allí y que está sufriendo por todo lo que está aconteciendo".

"En la provincia se han generado muchas relaciones personales con familias, trabajadores, personas procedentes de Ucrania que nos ponen muy en relación con personas concretas que están sufriendo con lo que está ocurriendo y las consecuencias del conflicto", ha subrayado Gómez.

En este sentido, el obispo de Huelva ha explicado que desde la Diócesis "se está ayudando desde que se inició el conflicto", ya que Cáritas abrió una cuenta "para canalizar todas las ayudas", ya que "lo que indican todas las administraciones y autoridades que se están empleando en la búsqueda de los recursos para atender a los refugiados y víctimas es que es preferible la ayuda económica".

De este modo, Gómez ha señalado que "hasta el momento" se ha logrado recaudar, según los últimos datos, 130.000 euros, una cuantía, cuyo destino y empleo "se está trabajando y vinculando a través de Cáritas de Ucrania".

Asimismo, Gómez ha puesto en valor la "gran movilización y sensibilización" que Huelva y el país ha experimentado, que ha provocado "toda una reacción de solidaridad y caridad".

Además, el obispo ha expresado que esa solidaridad "no solo ha sido material, sino que a través de la oración también se ha expresado la repulsa por la guerra, ya que se ha consagrado al pueblo de Ucrania, se ha pedido la paz, el papa también pidió la unión a su mensaje y todas las parroquias de la provincia han mostrado su apoyo al refugiados y víctimas".

ACERCAR LA IGLESIA

Por otro lado, el obispo de Huelva ha hecho balance de estos casi dos años de mandato, en los que "ha podido visitar todas las parroquias y establecer un contacto muy estrecho", que le ha permitido "un conocimiento mas exhaustivo de la provincia".

En este sentido, ha indicado que la provincia dispone de "realidades sociológicas muy distintas". No obstante, Gómez ha señalado que "la transmisión de la fe es el principal reto que les une", ya que "los cauces de transmisión que han sido tradicionales de una cultura católica, como la familia, la escuela o el ambiente social hoy día ya no están o no discurren con tanta facilidad", por lo que "hay que emplearse en esta tarea buscando nuevos canales o reiventarse".