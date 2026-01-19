El obispo onubense muestra su "conmoción" por los descarrilamientos que afectan "muy concretamente a Huelva"

Sede del Obispado de Huelva. - OBISPADO DE HUELVA

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha mostrado su "conmoción" y el de la diócesis onubense por la "dolorosa noticia" de los descarrilamientos de trenes en Adamuz (Córdoba) "que ha afectado muy concretamente a Huelva", hacia dónde se dirigían y "de donde provenían muchos de los afectados", lo que "hace aún más nuestro el dolor, porque muchos de los fallecidos y heridos tienen rostros familiares para nosotros".

Así lo ha comunicado Gómez Sierra en una carta, en la que ha querido expresar a las familias de las víctimas "nuestra condolencia" y a todos los heridos "una pronta recuperación".

"De nuestros labios y de nuestro corazón brota nuestra oración pidiendo por los fallecidos, por los heridos, por todos los afectados que han vivido el horror de esos terribles momentos y por todas las personas e instituciones que están asistiendo a las víctimas", ha manifestado el obispo de Huelva.

Por ello, la Iglesia diocesana de Huelva ha expresado "su dolor, su pesar, su solidaridad", con todos los afectados y sus familiares y amigos, a los que ha querido ofrecer "su oración".

"Por eso, a través de estas letras, pido a todos los párrocos que en todas las parroquias e iglesias de la diócesis se ofrezca la Santa Misa en sufragio por el alma de los fallecidos, y que se eleven preces por ellos y por los heridos, por sus familiares y allegados. Y pido a todos los diocesanos que tengan presentes estas intenciones en sus oraciones. Oportunamente, se dará a conocer la fecha y la hora de la Santa Misa que ofreceremos en nuestra Santa Iglesia Catedral por los fallecidos", ha remarcado.